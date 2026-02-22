A ferencesek főztje Pasaréten – Saly Noémi tartott gasztrotörténeti előadást

Az előadás középpontjában egy apró, kézzel írt könyvecske állt, amely a 17. század végén, a csíksomlyói ferences kolostorban született. Saly Noémi a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban rendezett, majd később vándorkiállításként a Kárpát-medence több pontjára eljutó Szerzetesek asztalánál című kiállítás előkészítése során fedezte fel az ELTE Egyetemi Könyvtárban azt a négy szakácskönyvet és egy menügyűjteményt, amelyek az 1700-as évek végén, II. József szerzetesrendeket feloszlató rendelkezése nyomán került be a gyűjteménybe. Közülük a fenti kézirat az egyetlen magyar nyelvű, s így különös jelentőséggel bír: ez tekinthető az első nyomtatott hazai szakácskönyv egyik előzményének. Címoldalán ez áll: „Szakács könyvecske. Mellyet, elsőben, a’ Csiki Clastromban irtanak. A. D. [anno Domini] 1693”. Az előadó végigkövette a kézirat eredetét, majd a kalandos utat, amely a csíki klastromtól és Kájoni János nyomdájától Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájáig vezetett. Itt – ahogy később Landerer pozsonyi és pesti nyomdájában is – számos kiadást ért meg a könyvecske.

A csíki fráterek szakácskönyve egyszerre gasztrotörténeti kuriózum és művelődéstörténeti jelentőségű dokumentum: megismerhetjük általa a szerzetesi és ferences étkezési kultúrát, a kor erdélyi konyhájának jellegzetességeit, ugyanakkor tükrözi azt az egyszerűséget, rugalmasságot is, amely a szerzetesi konyhára jellemző volt, valamint az egyházi év egyes szakaszaira jellemző étkezési szokásokat és szabályokat.

A kézirat modern kori „feltámadása” elsősorban Saly Noémi kutatómunkájának köszönhető. A szakácskönyv eredetileg több mint kétszáz receptet tartalmazott; a kötet 2022-ben, Erdélyben megjelent új kiadásában mintegy hatvan ételt válogattak ki és készítettek el úgy, hogy megőrizték a korabeli ízvilágot és technikákat, ugyanakkor a mai konyhában is elkészíthető formába öntötték a recepteket. A munkában Szőcs Előd séf, valamint Cseh Levente és Gáll Tímea szakácsok működtek közre, akik szakácsként és alkotótársként segítették az ősi receptek felélesztését.

Saly Noémi lebilincselő előadása bemutatta, miként fonódik össze a lelkiség és a hétköznapi élet a ferences (nem csak) gasztronómiai hagyományban.

Az előadás felvételét a könyvecske bevezetőjében olvasható jókívánsággal ajánljuk a nézők figyelmébe: „azért kegyes Olvaso, ha kedved szerint vagyon ez a’ könyvecske, vegyed jo néven, élly vele hasznossan, és légy jó egésségben”:

Szöveg: Kámán Veronika

Fotó: Andrei Iv

Videó: Ferences Rendtartomány

Forrás: Ferences Média

Magyar Kurír