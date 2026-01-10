A ferencesek főztjét szervírozza Saly Noémi Pasaréten

Megszentelt élet – 2026. január 10., szombat | 12:01
A ferences rend által működtetett Pasaréti Közösségi Házban A Szó szimfóniája címmel fut előadás-sorozat. A Ferencesek főztje című február 9-i est előadója Saly Noémi, aki ezúttal leginkább gasztrotörténészként várja az érdeklődőket jellegzetes, élvezetesen hömpölygő előadásmódjával.

Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész, fővárosunk kulturális örökségének kutatója és friss díszpolgára. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum nyugalmazott muzeológusaként nemcsak Budapest kultúr- és helytörténetének szakavatott ismerője, hanem a gasztrotörténet egyik érdekes ágának, a szerzetesi étkezési kultúrának is kutatója. E témában rendezte meg a Szerzetesek asztalánál című kiállítást 2015–2016-ban, a megszentelt élet éve alkalmából.

Kutatásai vezették el a csíksomlyói ferencesek 17. századi kéziratos szakácskönyvéhez is, e forrás feldolgozásából született meg a Ferencesek főztje című kiadvány. A Szó szimfóniája sorozat keretén belül ebbe az ízes világba, a ferencesek konyhájába vezeti be az érdeklődőket.

Forrás és fotó: Pasaréti Közösségi Ház

