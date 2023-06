A főszékesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepelték Kalocsán

Ameddig ez a világ tart, ez a feladatunk. Ebben a munkában minden keresztény embernek megvan a maga felelőssége – hangsúlyozta homíliájában Bábel Balázs.

Hogyan kell ezt az utat megtenni? Hogyan kell Isten országát hirdetni? – tette fel a kérdést a kalocsa-kecskeméti érsek. – Nem könnyű ez az út. Az Úr Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad félnünk ebben a küldetésben.

Az ember fél gyerekként, felnőttként: az életpályától, a jövőtől, a létbizonytalanságtól. Pedig Isten még a verebeket is számon tartja. Ha képesek vagyunk ebben a tudatban élni, akkor életünk megerősödött élet lesz – mondta Bábel Balázs.

Mindszenty bíboros emlékirataiból is kiderült, hogy félt, úgy érezte, magányosan küzdi, bebörtönözve, az élet harcait. Ha tudta volna, hogy XII. Piusz és a hívek nagy lelkesedéssel imádkoznak és kiállnak érte, könnyebben viselte volna az élet megpróbáltatásait.

Isten a mi Gondviselőnk, nem kell senkitől és semmi mástól félnünk, csak tőle. „És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.” E szentírási rész kapcsán sokan a sátánra gondolnak, azonban ez Istenről szól. A Szentírás is istenfélelemre int bennünket, ami nem rettegést jelent – emelte ki a kalocsa-kecskeméti érsek. – Gyerekként tilalmakat kapunk, majd cseperedve inkább az eszmék kerülnek előtérbe; érett keresztény hívőként az üdvös istenfélelemnek kell a szemünk előtt lennie, hogy ne féljünk megvallani és megélni hitünket sem mások előtt; a jóban pedig bátornak kell lenni.

Az elmondottakkal kapcsolatban a főpásztor egy Banga Bélától vett gondolatot is idézett:

a mai kor egyik baja, hogy a jók gyávák, a gonoszok meg bátrak. Nincs a jókban elég bátorság. Félnek talán a jót megtenni, vagy félnek nemet mondani a gonosz parancsoknak?

– elmélkedett Bábel Balázs érsek, felhívva a figyelmet a szentírási részlet üzenetére: bátornak kell lennünk minden tekintetben, ezáltal is megvallva Jézust mások előtt, mert akkor ő is megvallja az embert Isten előtt. Ez hozhat számunkra üdvösséget.

A székesegyház felszentelésének évfordulója ünnepén a főpásztor kiemelte: a templom mint épület a misszió, az evangelizálás szolgálatában áll. Mert

nemcsak az emberi személy, hanem az általa készített dolgok is képesek dicsőíteni Istent.

A templomok tetején lévő kereszt jel. A nyugati világ sok templomot egészen más, profán célokra használ, de a kereszt megmarad, missziós jelként: felhívja a nem hívők figyelmét is a Megfeszítettre.

A kereszt mellett a harangra is felfigyelhetünk: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango”, azaz: az élőket hívom, a holtakat siratom, a felhőket oszlatom. Ezt régen a harangokra is ráírták. Nem csak a kereszt, sokakat már a harangszó is bosszant, miközben minden más zajkeltő eszköznek helyet találnak – mondta elmélkedésében Bábel Balázs.

A templom kívülről tehát misszionál, ha pedig betérünk, akkor evangelizál, elmélyíti a hitet. A Szentírás olvasásával, az evangélium hirdetésével, a szentségekkel és a szentmisével belekapcsol bennünket a keresztény élet vérkeringésébe, mert Jézus Krisztushoz köt minket az Eucharisztia szentsége – szögezte le a főpásztor.

Emellett a keresztény kultúrát gazdagítja a templom a maga művészeti szépségével és zenéjével. A régi időkben a szegények Bibliájának is nevezték a templomot, hiszen belépve az ember, még ha nem is tudott olvasni, a freskókból, stukkókból ismerhette a Szentírás történeteit. A szépség pedig felemelte a lelkét Istenhez.

Gyerekkorunktól meghatározó lehet számunkra a templom belseje, így nemcsak hírt ad Jézus Krisztus létezéséről, hanem ezáltal tud Jézushoz kötni minket – fogalmazott az érsek. – Oda kell figyelnünk templomainkra, hisz nagy szerepük van; egy-egy nemzet kultúráját is képesek megtartani, a szétszóratásban élők sokszor már csak a saját templomukban hallják az anyanyelvüket.

Nem szabad megfeledkeznünk a templom szent mivoltáról sem, a mai világ profanizációja pedig igyekszik ez ellen dolgozni – figyelmeztetett Bábel Balázs.

A főpapi ruhák jelképesek voltak – emlékeztetett az érsek. – A díszes lábbeli például eszébe juttatta a papnak, mint ahogy Mózesnek is kinyilatkoztatta Isten:

Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz.”

Juttassa eszünkben mindig a templom, hogy szent helyen szentül is kell viselkednünk és lennünk. Töltődjünk lélekben Istennel és Istenben – zárta homíliáját a főpásztor.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye



Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír