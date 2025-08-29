A görögkatolikusok visszatérnek a hitvallás eredeti szövegéhez

Az alábbi két változással térnek vissza a hitvallás eredeti szövegéhez:

1. A „Filioque” betoldás elhagyása

A Szentlélekről szóló részbe a nyugati kereszténység a 6. században illesztette be a „Filioque” szót („…az Atyától és a Fiútól származik”), hogy jobban hangsúlyozza a Fiú istenségét az egyre jobban terjedő ariánus eretnekséggel szemben. Azonban ez a kiegészítés nem szerepelt az eredeti, 381-ben elfogadott hitvallásban.

Az evangélium alapján Jézus így tanít: „Amikor eljön a Vigasztaló, akit én küldök az Atyától, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam” (Jn 15,26). Ezt fogalmazta meg a zsinat is: „Hiszünk a Szentlélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered.”

Az utóbbi évtizedekben pápák és ortodox pátriárkák közösen is az eredeti szöveget imádkozták: például 1987-ben Szent II. János Pál pápa és Dimitriosz pátriárka, majd 1995-ben I. Bartholomaiosz pátriárka jelenlétében is a görög változat hangzott el, a „Filioque” nélkül. A Vatikán teológiai bizottságai többször is megerősítették, hogy a Konstantinápolyban megfogalmazott szöveg az egész Egyház „egyetlen közös hitének” kifejezése.

Ezért szeptembertől mi is így imádkozzuk: „hiszek a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, aki az Atyától származik.”

2. Az „egylényegű” kifejezés visszaállítása

A magyar görögkatolikus fordításba a hitvallás Jézus Krisztusra vonatkozó része így került: „…ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek”. Ez a fordítás azonban pontatlan. Az eredeti görög és latin szövegben az „ὁμοούσιος” (homoúsziosz)/„consubstantialis” szó áll, amelynek helyes fordítása: egylényegű. Ez fejezi ki legpontosabban, hogy a Fiú valóban ugyanazon isteni lényeget hordozza, mint az Atya. (A római katolikusok is ezt a szót használják a hitvallásban.)

Hűség a hagyományhoz

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint a keleti egyházaknak vissza kell térniük saját ősi hagyományaikhoz, ha valamikor eltértek tőlük (Orientalium Ecclesiarum 2., 6., Unitatis Redintegratio 16., 17.). Szent II. János Pál pápa bátorította is a görögkatolikusokat, hogy „fedezzék fel újra önazonosságuk hiteles hagyományait, és ahol szükséges, állítsák helyre az eredeti tiszta állapotot.” (Orientale Lumen 21.)

Ezért a változtatás nem újítás, hanem visszatérés az őseink által imádkozott szöveghez, amely hűséges a Szentíráshoz, az egyházatyák tanításához és az első zsinatok döntéseihez.

Hogyan imádkozzák a görögkatolikus hívek szeptembertől a Hiszekegyet?

A Hierarchák Tanácsának döntése alapján 2025. szeptember 1-jétől minden templomban és közösségi alkalmon az eredeti, helyreigazított szöveget fogják imádkozni a görögkatolikusok. Ennek érdekében minden parókiára és intézménybe imakönyv méretű segédlapok kerülnek, amelyek tartalmazzák a Hitvallás helyes szövegét.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egylényegű, ki által mindenek lettek. Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által. Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Ámen.

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Fotó: Merényi Zita

