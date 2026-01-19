A hercegszántói Mária-kegyhely 2026. évi programjai

A fatimai szentmisék májustól minden hónap 13-án 17 órakor kezdődnek.

Májusban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, júniusban Bíró László nyugalmazott katonai ordinárius mutatja be a fatimai szentmisét. Júliusban Polyák Imre tb. kanonok, püspöki helynök, érseki tanácsos, plébános, az ünnep szónoka Juhász Péter állandó diakónus lesz. Az augusztusi alkalmat Toldi Norbert szeremlei administator in spiritualibus, kórházlelkész, a Baja-Belvárosi Plébánia káplánja tartja.

A Hármas Határ Országos Horvát Zarándoklatra szeptember 5-én kerül sor.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye jubileumi szentévi zarándoklata, a kegyhely búcsúja és egyben fatimai szentmise szeptember 13-án, 16 órakor lesz, amelyet idén Fülöp Ernő kanonok apát-kanonok, a Kalocsa-Belvárosi Plébánia plébánosa celebrál.

Az október 13-ai fatimai szentmise 15 órakor kezdődik, ezt Kovács Zoltán teológiai tanár, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa mutatja be.

A fatimai szentmisék előtt május, június, július és augusztus hónapokban 15 órától 16.40-ig, szeptember 13-án 14 órától 15.40-ig, valamint október 13-án 13 órától 14.40-ig engesztelő szentségimádást tartanak a hercegszántó-vodicai Máriakert-kegyhelyen.

A hercegszántó-máriakerti kegyhely története kevésbé ismert a magyar hívek körében, a környéken élő sokác (horvát) katolikusok viszont több mint másfél évszázada járnak ide rendszeresen imádkozni. A legenda szerint 1830-ban Kisboldogasszony napjának előestéjén egy sokác férfinak jelent meg Vodicán Szent Anna a gyermek Máriával együtt. A Hercegszántóhoz tartozó települést (magyar nevén Máriakertet) 1838-ban az akkori kalocsai érsek, Klobusiczky Péter hivatalosan is kegyhelynek ismerte el, és személyesen szentelte fel a jelenés helyén épült kápolnát. A búcsújáróhelynek új lendületet hozott, amikor Hercegszántón nemrégiben felépült a világ egyik legmagasabb, tízméteres Mária-szobra.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Vodica Máriakert Kegyhely Facebook-oldala

