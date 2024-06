Minden megindúlás nélkűl ki, aki szemlélheti

Szereteted mélységét, ki, aki nem szeretheti?

Nem hajól-é meg minden térd óltárának előtte,

Mikor vélünk ajándékit íly gazdagon közlötte?

Az angyalok kórussában lakozol s az egeket

Lakóhelyűl választottad: de mégis az éneket

A főldről is meghallod és meghallgathatsz engem is,

Ki por s hamú vagyok: kérlek, halld meg hát énekem is.



Kép: Csokonai Vitéz Mihály (Rézmetszet Erőss János 1804-es rajza alapján)



Magyar Kurír