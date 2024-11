A HÉT VERSE – Csokonai Vitéz Mihály: November

NOVEMBER

Eljött már november didergő hónapja,

Hideg szele a fák ágait megcsapja.

Meghalva elhullnak a sárga levelek,

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.

Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zőld ligeteket s mezőket megnyúzza.

Hideg esső csorog, csepeg egész éjjel,

A fázékony Auster havat is hány széjjel.

A borongós égnek sűrű felhőzése

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése.

Jer, barátom, minden únalmat űzzünk el

Az új boron vídám beszélgetésünkkel.

Van elég gesztenye, van elég noszpolya,

Van dió; melyik kell? mind jó borkorcsolya.

Gazdagabbak leszünk akármely bárónál,

Csendességben űlvén itt a kandallónál.

Az az óros kancsó megint jár közöttünk,

Tudod, mint tegnap is, mikor haza jöttünk.

Még ugyan a borom nem forrt ki egészen,

De semmi; potomra minek heverésszen?

Most még jobban is csúsz, mert édes valóba,

S különben sem látszik színe a kancsóba.

És ha az elsőtől még kedved nem dúzzad,

A másik kancsót is körömhegyig húzzad.

Magam is fogok te utánad tenni:

Törik, szakad, mégis vígan kell ma lenni.

Vígan ma, barátom! és ha pitizálunk,

Róziról is egy-két sort dallarizálunk.

S ki tudja? hátha még táncot is kell várni?

S hatos minétet is fogunk ketten járni?

Neveted? de több is történhetik itt még:

Bolond az, barátom, aki okos mindég!

Le kell a mord képet néha-néha tenni.

S ha ennyi hívságra nem fogunk is menni:

Jer, legalább minden únalmat űzzünk el

Az új boron vídám beszélgetésünkkel!

