A HÉT VERSE – Jékely Zoltán: Petőfi utolsó dala

PETŐFI UTOLSÓ DALA

Elmúlt hát ama nagy temetési nap is

Ahogy megálmodtam itt vagyok magam is

Már nem bánt engemet amaz „egy gondolat”

Együtt nyugszom Velük erdélyi föld alatt

Dárdavert sebemen rác vérem kiomolt

Helyébe kun székely fiúk friss vére folyt

S halálomban épp ez a legfőbb diadal

Hogy már vér szerint is magyar vagyok magyar

Így levék holtomban e bús nemzettel egy

Melyet a zsarnokság tán végkép eltemet

Soha nem ismertem forróbb ölelkezést

Mint amilyen ez az együtt-temetkezés

Dicső honfiakkal akik a hazáért

Vérük ontották a világszabadságért

Nem nem sír nyoszolya ez a hekatomba

Dehogy vágyom innét holmi Pantheonba

Érckoporsó sírbolt unalom árvaság

A zsarnoknak hagyom malmozzék a hasán

Testem a Szabadság záloga a Kovász

Lelkem égretörni készülő vad fohász

Innen csap ki majdan ama Végső Napon

Midőn tetteinkért az Úr kérdőre von

El nem vakíthat úgy a menny fényessége

Hogy ne emelt fővel járuljak elébe

S szemébe ne mondjam trónusa magasán

Mivé hagytad válni szerencsétlen hazám

…Nem nyughatom Ég-föld még mindig dübörög

Minő paták alatt reszket az ősi rög

Hol a szívem Hol vagy sok lelkem dalia

Irinyi Vasvári Csillagom Júlia.

(1948)



Magyar Kurír