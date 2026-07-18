A HÉT VERSE – Lator László: A hallgató Berzsenyi



A HALLGATÓ BERZSENYI

Szép, szép az édes Csalatás, a hit,

mikor játszva felleng a lelkes élet,

idézni szent berkek tündéreit,

felelni nők villámkacér szemének

és estente, ha víg kedvre derít

nektárjával az arany latin ének,

horáci verseket szerezni késő

unokáknak a megelégedésről.

Tanítani az ifjakat komoly

szóval körülkeríteni a telket,

és mert a világ bús tengere forr,

felajzani a szilaj szenvedelmet,

szólni a kor gőztorlatairól,

felverni az alvó nemzeti lelket.

S ha zúg immár (bár csak paraszti szél ez),

boreász illik szent poéziséhez.

Él még (de él?) nemzete istene!

Őrlélek! És szabad nép! Fényes ország!

S gyémántpajzsában sérthetetlen-e

a parlagi szent egyedülvalóság?

S miféle igazságra intenek

porviharban a sivatagi orcák?

Ha a zabolák s kötelek szakadnak,

hogy maradhatni magyarnak s szabadnak?

Hova lett az a szép ifjú világ?

Már nem ragadoz dala árja többé.

Völgyben gőzölgő pásztorkalibák,

ront és teremt az egykedvű öröklét.

A képtelen harc kint-bent tart tovább,

tusakodik a soha és örökké-

de viszolyog az iszonyú igéktől,

a lélek már a hallgatásba épül.

Mert gyötrelmes a látás kínja, ha

megbomlik hirtelen a biztos eszme,

ha újra szét kell válogatnia,

mi a szilárd, mi tünékeny szerencse.

A puszta ország vad sivataga!

A szikkasztó szelekben tévedezve

temérdek lelke ütötten legörbed:

nem szeret semmit, de nem is gyülölhet.

Mert utoljára már csak ez marad.

Zúzott homlokkal próbált lehetetlen,

vérrögökké alvadt sötét harag,

megkeserült dac, mégis-újrakezdem,

a ragyogó, otromba roncs-szavak,

a néma hattyú a hideg vizekben,

hunyó tűznél tűnődni félig-ébren

a tündér változatok műhelyében.

(1976)

Magyar Kurír