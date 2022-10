A HÉT VERSE – Vörösmarty Mihály: Kis gyermek halálára

KIS GYERMEK HALÁLÁRA

Eljátszottad már kis játékidat,

Kedves fiú, hamar játszottad el;

Végsőt mosolyga orcád, s a halál

Leszedte róla szép rózsáidat.

Nemcsak magad menél, elvitted a

Szülék vidámságát, elvitted a

Legszebb remények gazdag bimbaját.

Ki mondja meg neked, hogy már reggel van? Ah

Ki fog téged megint fölkelteni?

Sirat szülőd, és mondja „Kelj fiam,

Kelj föl szerelmem, szép kis gyermekem!”

Mind hasztalan, te meg nem hallod őt:

Alunni fogsz, s nem lesznek álmaid,

Alunni fogsz, s nem lesz több reggeled.

De fájdalom ne bántsa hamvadat;

Mulásod könnyü volt, és tiszta, mint

Az égbe visszareppenő sugáré.

A földhöz minket baj s öröm kötöz,

Ohajtjuk és rettegjük a halált:

Te túl vagy már, nincs kétség útadon.

Oh majd ha csendes, tiszta éjeken

Föltünnek a dicső csillagzatok,

Eljősz-e áldást hozni kedvesidre?

Eljősz-e álmaikhoz éjfelenként,

Hogy ég nyugalmát terjeszd rájok is?

Oh jőj, ölelgesd kis testvéridet:

Orcáikat csókdossa szellemed;

S amely napok tetőled elmaradtak,

Add a szüléknek vissza. Ők együtt

Éljék le megszakasztott éltedet,

És míg porodra hintenek virágot,

Lebegj te őrző angyalként fölöttük.

(1824)

Kép: Zokogó angyalok – részlet Giotto di Bondone Jelenetek Krisztus életéből című sorozatának Siratás című képéről (1304–06)

Magyar Kurír