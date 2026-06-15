A hivatásotok egyéni szeretetterv számotokra – Papszentelést ünnepeltek Vácon

Az ünnepi szentmisére teljesen megtelt a váci székesegyház. A szentelésre készülőket elkísérték családtagjaik, plébániai közösségeik, ahol felnőttek és ahol gyakorlati évüket töltötték, valamint jelen volt számos olyan barát és pap, lelkivezető, akik hivatásuk útján kísérték őket.

„Gondot viselek az én juhaimra, és pásztort támasztok nékik, hogy legeltesse őket, és gondot viselek rájuk örökké” – hangzott a bevezető zsoltár szövege.

A szentleckében (ApCsel 8,26–40) Fülöp apostol magyarázza az etióp kincstárnoknak az írásokat, míg az evangélium (Jn 17,14–19) Jézus főpapi imájából hangzott el.

Ezt követően Fejérdy Áron, a propedeutikus szeminárium elöljárója bemutatta a szentelésre készülőket: Babinszki Tamás, Dobay Miklós és Naim Raszul Dániel átmeneti diakónusokat, valamint Serfőző Zoltánt, aki szerpappá szentelését kérte.

Marton Zsolt váci megyéspüspök szentbeszéde elején megemlékezett a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapjáról.

Mária szíve a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Az ő szívének tisztelete elválaszthatatlan Fiának, Jézusnak Szentséges Szívétől. Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Olyan szívekről van szó, melyek értünk dobognak, »szívügyük« a mi üdvösségünk. Ezen belül szívükben hordozzák papjainkat, és azokat, akik papságra készülnek.”

A diakónusjelölthöz szólva utalt az elhangzott szentleckére, és hangsúlyozta, hogy a diakónus egyik kiemelt feladata Isten igéjének szolgálata a szentmisében, de azon kívül is. A főpásztor felhívta a jelölt figyelmét arra, hogy tanulmányozza és szeresse meg a Szentírást, és szerettesse meg azt másokkal is.

Majd a papjelöltekhez fordulva így folytatta: „»A hivatás sohasem kényszer vagy előre meghatározott séma, melyhez egyszerűen alkalmazkodni kell, hanem egy szeretet- és boldogságterv« – írta Leó pápa idei hivatások világnapjára szóló levelében. Azt kívánom, hogy ti is mélyüljetek el a számotokra Isten által megálmodott hivatásban, ebben a személyes szeretettervben.”

Marton Zsolt püspök ezt követően egyenként felidézte személyes kapcsolatát a papjelöltekkel, hiszen van köztük, akit egészen kicsi gyermekkora óta ismer. Kiemelte erősségeiket, bátorította őket, hogy járják be a csak rájuk jellemző hivatás útját.

Babinszki Tamás szentelésre választott jelmondatára utalva (Ez 33,7) kiemelte: a papi hivatás lényeges része, hogy Istenre és az ő üzenetére figyeljen, és azt hitelesen továbbítsa a rábízottak felé. Dobay Miklóshoz szólva hangsúlyozta, hogy azt kell megtanulnia Krisztustól, hogy miként adhatja oda magát ő is a tanítványokért. Majd felidézte az afgán-magyar-kanadai gyökerű Naim Raszul Dániel útját, aki Kanadában kezdte meg teológiai tanulmányait, de végül Magyarországon talált igazán otthonra, és kérte felvételét a Váci Egyházmegye papjai közé.

A szentbeszéd végén a főpásztor bejelentette, hol kezdik meg papi és diakónusi szolgálatukat az újonnan szenteltek: Babinszki Tamás és Naim R. Dániel számára azok a plébániák lesznek első kápláni szolgálati helyeik, ahol a diakónusi gyakorlati évüket töltötték. A bejelentést az őket kísérő helyi hívek nagy tapssal fogadták, amely utalt arra is, hogy a gyakorlati év alatt jó kapcsolatot tudtak kialakítani ezekkel a közösségekkel.

Dobay Miklós a pásztói plébánián lesz káplán; míg Serfőző Zoltán diakónusi gyakorlati évét a balassagyarmati plébániákon tölti.

A szertartás a jelöltek ígérettételével, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott, amely alatt jelöltek a szentélyben leborulva imádkoztak teljes önátadásuk jeleként.

Marton Zsolt püspök először Serfőző Zoltánt szentelte átmeneti diakónussá. Az új diakónus felöltötte a dalmatikát; a püspök e szavakkal adta át neki a szolgálatát jellemző evangéliumos könyvet: „Vedd Krisztus evangéliumát, amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanítsd; amit tanítasz, kövesd!”

Az áldozópappá szentelés legfontosabb pillanata – a püspöki kézrátétel – teljes csendben történt. A püspököt követve a jelen lévő papok valamennyien megismételték ezt.

A miseruhák felöltése után a főpásztor krizmával kente meg a jelöltek kezét, majd e szavak kíséretében adta át nekik a szolgálatukat jelképező kelyhet: „Alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint.”

A paptestvérek békecsókra járultak az újmisés atyákhoz, ezzel is kifejezve, hogy közösségükbe fogadják őket. Ezalatt a kórus Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma című művének Tu es Petrus tételét énekelte.

Az újmisések áldásában a hagyományoknak megfelelően a megyéspüspök részesült elsőként.

A szentmise végén köszöntötték a gyémántmisés Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspököt és a püspökké szentelésének 20. évfordulóját idén ünneplő Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspököt. Marton Zsolt megemlékezett valamennyi idén jubiláló atyáról, köztük az egykor váci egyházmegyés, jelenleg a Fülöp-szigeteken apostoli nunciusként szolgáló Pintér Gábor püspökről.

Ezüstmiséjét ünnepli ebben az évben a Váci Egyházmegye papjai közül Dóbiás Zalán és Tanczik Balázs; aranymisés évfordulóhoz érkezett Kiss Ernő, Máthé György és Tóth Ferenc; pappá szentelésének 55. évfordulóját ünnepli Hefler Gábor. Gyémántmisés továbbá Miklós János és Szádóczky Károly.

A szentmise zenei szolgálatában közreműködött Végh Tamás és Kecskés Rudolf trombitaművész, B. Nagy Tünde ütőhangszeres művész és Bednarik Anasztázia orgonaművész, valamint a Budapest Máv Telepi Jézus Szíve Kórus énekesei (művészeti vezető Hegedűs Roland). Énekelt a váci székesegyház Szent Cecília és Ifjúsági Kórusa; vezényelt Varga László atya, a váci székesegyház karnagya.

A szentmisét ünnepi állófogadás követte a PüspökVác Rendezvényközpontban, ahol a felszenteltek hivatalosan is átvehettek kinevezéseiket a megyéspüspöktől.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír