A horvátországi földrengés okozta károk helyreállítására gyűjt a Máltai Szeretetszolgálat

Közel százötven éve nem tapasztalt erősségű földrengés rázta meg Horvátország középső részét 2020 decemberében és 2021 januárjában. A rengések több településen is súlyos károkat okoztak családi házakban és közintézményekben, köztük iskolákban is. A földmozgások erőssége azóta csökkent, de a rengések nem szűntek meg, így továbbra is veszélyeztetik a lakosságot.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportja Koósz Attila tiszteletbeli horvát konzul közbenjárásával januárban megkezdte a rengések középpontjában fekvő településeken, Sziszeken, Petrinjában, Majurban, Hrvatska Kostajnicában a károsodott helyszínek bejárását, a rengések következményeinek felmérését.

Az épületek állapotvizsgálása statikai szakemberek hiányában lassan halad, ezért a Máltai Szeretetszolgálat szakképzett önkéntesek bevonásával kezdi meg a hosszú távra tervezett segítő programját Sziszeken.

A harmincezer fős lakosság mintegy 20 százalékát érintette a katasztrófa, több mint ötszázan igényeltek segítséget, miután otthonuk lakhatatlanná vált. A károk felméréséhez és a helyreállítások előkészítéséhez statikus és építész, a romeltakarításhoz nem szakképzett jelentkezők, illetve az újjáépítésekhez építőipari szakemberek önkéntes felajánlásait koordinálja a szervezet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportja a Sziszekhez tartozó 897 fős kistelepülésen, Topolovacon az általános iskola épületének felmérésében és helyreállításában működik közre, ezzel támogatva a kistelepülés családjait. Az intézmény a község közösséget megtartó helyszíne, ahova 45 gyermek jár, akiknek közel fele tanulási nehézségekkel küzd. Az iskola épületét a földrengések súlyosan károsították, a helyreállítás rendkívüli erőforrásokat igényel. Emellett az esetleges további rengések más beavatkozást és segítségnyújtást is szükségessé tehetnek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyűjtést hirdet a Budaševo Topolovac Gušće Podrucna Skola helyreállításához szükséges költségekre, illetve várja önkéntes szakemberek jelentkezését, akik a kárfelmérésben és az újjáépítésben szívesen részt vennének. Önkéntes szolgálatra a vhk@maltai.hu e-mail-címen lehet jelentkezni. Az adományokat a szervezet az adomanyozz.hu oldalon, illetve számlaszámán fogadja. Számlaszám: Magyar Máltai Szeretetszolgálat (OTP Bank) 11784009-20200745, a közlemény rovatban tüntessék fel: Földrengés.

A gyűjtéshez elsőként csatlakozott a Közép-európai Konzuli Testületi Tanács, melynek tagjai ezer eurót ajánlottak fel.

Amikor ez a tragikus esemény tőlünk száz-kétszáz kilométerre megtörtént, nem volt nehéz belegondolni abba, hogy milyen csapás érte azokat, akik elvesztették vagyontárgyaikat, egy egész élet munkáját – mondta Molnár Erik, a Közép-Európai Konzuli Testületi Tanács elnöke.

A régióban dolgozó magyarul is beszélő tiszteletbeli konzulokkal arra jutottunk, hogy a legjobb az lenne, ha egy olyan szervezettel vennénk fel a kapcsolatot, amelyiknek ebben évtizedes gyakorlata van. Ezért adtuk ezt az összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak – fogalmazott Koósz Attila tisztelebeli konzul.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír