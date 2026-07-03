A hosszú élet titka – A Vatikáni Rádió beszélgetése Csete Iván atyával

Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom egyik ifjúsági csoportjának megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban – csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból.

Csete Iván atya sokszínű szakmai felkészültségében meghatározó néhány mérföldkő: orvosi tanulmányok Magyarországon és az USA-ban, majd politikatudomány a híres párizsi egyetemen, egy leánykérésre kapott nem után és egy mély nyomot hagyó lelkigyakorlat után a papi pálya választása.

Az interjúban elhangzik, hogy pappá szentelését követően is folytatódott a színes életpálya: plébániai szolgálat, átlépés a ferences rendbe, bostoni tanulmányok, michigani tartózkodás, majd a rendszerváltást követően felbomlott amerikai magyar ferences tartomány után visszalépés a New York-i egyházmegyébe – amelynek egyedüli magyar papja – és tábori lelkészi szolgálat.

Mindvégig, bárhova is hívta az Úr, kapcsolatot keresett és tartott a helyi magyar közösségekkel.

Jelenleg New Yorkban szolgálja a – Szent István-templomát elvesztett – magyar katolikus közösséget a manhattani Upper Eastside-on található Szent József-templomban Juhász Imre atyával, a passaici Szent István-templom plébánosával felváltva. New York állam északnyugati részén, Port Jervisben, a St. Mary’s plébániatemplomában pedig az általa indított magyar szentmiséket vezeti, hogy ellássa a környéken élő magyar katolikusok lelki gondozását. A szertartásokra akár 150 kilométer távolságból is járnak magyarok.

Csete István atya nagyon fontosnak tartja, hogy a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat még Amerikában is ápolják. Reméli, hogy 90 éves kora miatt majd küldenek utánpótlást Magyarországról, hogy a jövőben is biztosítani tudják a magyar nyelvű szentmiséket és lelkigondozást New Yorkban.

„Amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz magyar mise és magyar katolikus közösség” – vallja a helyi magyar katolikusok jövőjét illetően.

A közelgő, szeptemberi 90. születésnapját illető jókívánságok kapcsán vidáman, egy idős paptársát idézve így fogalmaz: „Köszönöm szépen a jókívánságokat, de ne szabjunk határt a Gondviselésnek!”

Az interjú meghallgatható a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének honlapján.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír