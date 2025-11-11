Kántorok és énekvezetők számára tartottak egyházmegyei lelkinapot Debrecenben

Hazai – 2025. november 11., kedd | 10:14
A Debreceni Egyházmegye Kateketikai Központja adott otthont november 8-án a kántorok és énekvezetők számára szervezett egyházmegyei lelkinapnak, amelyen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket.

A lelkinap célja a liturgikus szolgálatban részt vevők lelki és szakmai megújulása volt. A rendezvény középpontjában az egyházzene, az imádság és a közösségépítés állt.

A nap közös reggeli imával kezdődött, majd Palánki Ferenc püspök köszöntötte a résztvevőket.

A lelkinap szakmai részét három előadás alkotta: Tardi László egyházzenész tartotta az elsőt, majd Dobos Mihály kántor, illetve a délutáni blokkban Krakomperger Zoltán általános püspöki helynök előadása következett.

Az előadásokat rövid reflexiós beszélgetések követték, amelyek lehetőséget teremtettek a tapasztalatcserére.

A nap közös hálaadással zárult.

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

