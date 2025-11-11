Kántorok és énekvezetők számára tartottak egyházmegyei lelkinapot Debrecenben

A lelkinap célja a liturgikus szolgálatban részt vevők lelki és szakmai megújulása volt. A rendezvény középpontjában az egyházzene, az imádság és a közösségépítés állt.
A nap közös reggeli imával kezdődött, majd Palánki Ferenc püspök köszöntötte a résztvevőket.
A lelkinap szakmai részét három előadás alkotta: Tardi László egyházzenész tartotta az elsőt, majd Dobos Mihály kántor, illetve a délutáni blokkban Krakomperger Zoltán általános püspöki helynök előadása következett.
Az előadásokat rövid reflexiós beszélgetések követték, amelyek lehetőséget teremtettek a tapasztalatcserére.
A nap közös hálaadással zárult.
Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
