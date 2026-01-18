A kegyelem kiteljesedő csodája – Húszéves a hazai Mária Rádió

Az önkéntesek munkája és az adományok által működő, világszerte kilencven országban jelen lévő Mária Rádió (MR) magyarországi megalapításának jubileumára az ezerötszáz hazai munkatársból több százan érkeztek a Szent István-bazilikába, az ünnepen jelen voltak a Mária-körök képviselői, a zirci Mária-kör teljes létszámban.

A jubileumot megtisztelte a jelenlétével az erdélyi és a felvidéki műsorigazgató, Vittorio Viccardi, a Mária Rádió világcsaládjának elnöke, számos rádióhallgató és paptestvér.

Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke ismertette az elmúlt húsz esztendőre visszatekintő jubileumi albumot, amely bemutatja a rádió nemzetközi működését, az önkéntesek munkáját is, valamint a magyarországi működés küzdelmes és örömteli időszakait.

Szabó Tamás Istennek és Szűz Máriának megköszönte az MR-t, és elmondta, hogy a rádió magyarországi indulása Habsburg Mihály kezdeményezésének és Gaál Jenő verbita szerzetes bátorításának volt köszönhető, de a rádió öt év elteltével sem kapott sugárzási jogot; az MR-ről rossz hírek terjedtek.

A 2005 pünkösdjén a csíksomlyói búcsún az MR képviselői mintegy „visszaadták a mandátumot” a Szűzanyának. Erre két hónapra eladóvá vált egy rádió, amelyet az MR világcsaládjának segítségével a vezetők megvásároltak, és megszólalt a hazai Mária Rádió, amely tehát „nem emberi mű, hanem Máriáé”

– hangsúlyozta Szabó Tamás, aki aztán megemlékezett Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetesről is, aki annak idején kapásból harminc önkéntest szervezett be; a többiek nagyrészt a Cursillo mozgalomból jöttek Gaál Jenő SVD közvetítésével.

A papi vezetést Szederkényi Károly vállalta. „Mindezt a felső világ rakta össze” – ismételte meg az MR elnöke. Szabó Tamás hozzátette: „Antall József miniszterelnök halálos ágyán azt mondta: keresztény magyarországot akartam, mert csak annak van jövője, s mi ezért a célért működtetjük a Mária Rádiót.”

A könyvbemutatót a bazilikában kerekasztal-beszélgetés követte a hit és a vallás mai helyzetéről a világban a Mária Rádiós működés tapasztalatainak tükrében. A beszélgetésben részt vett Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Lukovits Milán OFM, a Mária Rádió műsorigazgatója és Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke.

A moderátor Prontvai Vera, a rádió önkéntese, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa volt. Székely János, az MKPK elnöke Szabó Tamáshoz csatlakozva aláhúzta, hogy

az MR léte mindenekelőtt csoda, a kegyelem csodája.

Ezzel a beszélgetés felvetésére reagált, amely a Max Weber-i tételt idézte: amióta a modern társadalom a racionalitást helyezte előtérbe, a vallás a háttérbe szorult; ez a varázstalanodás korszaka.

Székely János kifejtette: az MR kezdeteinél nem hittük el, hogy ez a rádió működni fog, de a csoda megmutatja egyrészt, hogy az emberekben lelki-szellemi szomjúság van, keresik az életük értelmét, másrészt azt, hogy sokan sok áldozatot hoznak egy üdvös célért - a csoda Isten gondviselése.

Max Weber tételére reflektálva az MKPK elnöke azt mondta: a világstatisztikák szerint a Föld lakosságának csak mintegy 16 százaléka ateista, és ez a szám folyamatosan csökken, tehát az ember javíthatatlanul vallásos, az eszét és a szívét is ez mozgatja; „számomra a Mária Rádió születése ugyanezt jelzi” – tette hozzá.

A püspök megemlítette, hogy egy rádióhallgatótól kapott egy levelet, s a levélíró megvallotta, hogy néhány éve öngyilkos akart lenni, mert szétesett az élete, kétségbeesett. Amikor az élete kioltásán gondolkodva találomra tekergette a rádiókészülék gombját, meghallgatott egy evangéliummagyarázatot a Mária Rádión, ami olyan hatással volt rá, hogy néhány perc után már letérdelt, imádkozott és mégsem lett öngyilkos. A levelében ezt köszönte meg.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a beszélgetésben elmondta, hogy az MR-t még reformátusok is hallgatják. Kifejtette:

az MR alapvetően a hitben élő embereknek akar segítséget adni, kifejezetten egyházias, ebben különbözik a Szent István Rádiótól és a Magyar Katolikus Rádiótól, amely az evangelizáció más megközelítésével sokféle témát érint.

Az MR hirdeti az evangéliumot most, „amikor Európa az evangélium szavára úgy reagál, mintha süket volna”, ugyanakkor íme, a svájci szilveszteri tragédiában meghalt fiatalok elkeseredett szüleit a pápa fogadja.

Az európai embernek miért csak akkor jut eszébe az Isten, amikor bajban van? – tette fel a költői kérdést az érsek, majd rámutatott:

a Mária Rádió mindig az értelmünk és a szívünk elé hozza az evangéliumot, és megkönnyíti az ember számára az Istennel való találkozást.

Lukovics Milán OFM az előbbiekhez hozzátette: az MR lelkiségi rádió, általa országszerte számosan megtanultak például zsolozsmázni, vagy a műsorok által elmélyültek az Egyház tanításában, a kereszténység életre váltásának gyakorlatában.

Szabó Tamás azt hangsúlyozta, a Lélekre kell hagyatkozni, s az Egyház arra tanít: az Egyház mi vagyunk.

Székely János a továbbiakban arról is beszélt, hogy az evangélium hirdetése az MR-ben számos tanúságtétel, hiteles emberek, nagyszerű tanítók, de sok egyszerű hívő megnyilatkozásai révén is megvalósul.

A keresztényeknek vissza kell nyerniük az önbizalmukat, bátorságukat, megvallva azt, amiben hisznek.

A MR-től azt tanulhatjuk, hogy az Egyház megújulása napjainkban a világiakon, a farmernadrágos, mobiltelefonos szenteken múlik.

Kellenek nagyszerű világiak, ahogy azt a Cursilloban is tapasztalhattam” -mondta az MKPK elöke.

A kerekasztal-beszélgetés után Vittorio Viccardi, a Mária Rádió világcsaládjának vezetője szólt a jelenlévőkhöz, köszöntötte az önkénteseket és a hallgatókat is.

A jubileumi ünnepség szentmisével folytatódott, amelynek főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök, Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a Szent István-bazilika plébánosa és Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, valamint számos paptestvér.

Erdő Péter bíboros szentbeszédét az alábiakban teljes terjedelében közöljük.

Krisztusban Kedves Testvérek!

A mai evangéliumban Keresztelő János tanúságát halljuk Jézusról. Szó van erről aszinoptikus evangéliumokban is, de Jánosnál különösen részletes és mély értelmű tanítást olvashatunk erről.

Ugyanakkor éppen a János-evangélium számol be arról, hogy a Keresztelő két tanítványa, János és András ennek a tanúságtételnek a hatására indulnak el Jézus után, hogy a tanítványai legyenek. Ezzel az evangélista a Jézusról való tanúságtétel hatását is megmutatja. Ez

a tanúságtétel a küldetése kezdettől fogva a Mária Rádiónak is, amelynek magyarországi működése 20 évvel ezelőtt kezdődött.

Mielőtt Magyarországon a Mária Rádió megindult volna, tájékozódtunk ennek a rádiónak a nemzetközi működéséről. Milyen a szervezete? Milyen a megítélése más országokban? Mit mondanak róla a püspöki karok? Mi a véleménye adásairól a hívő és a nem hívő embereknek? Érdekes eredményre jutottunk. Kitűnt, hogy olyan katolikus szellemű magán rádióról van szó, amely országonként eltérő hangvételű, a helyi szerkesztőség más és más profilokat alakíthat ki. Van olyan európai ország, ahol nem is Mária Rádió a neve, hanem például a Radio Horeb.

Többnyire a vallási programok, imák és liturgikus közvetítések erőteljes jelenléte jellemzi. Ennyiben eltér a püspöki konferencia által fenntartott Magyar Katolikus Rádió stílusától is, amely katolikus szellemben működik, de jelentős mértékben általános, kulturális programokat közvetít.

Volt olyan ország, ahol a Mária Rádió határozott politikai irányvonalat kezdett el vinni, általában markánsan politikai jelleggel. Egy ilyen országban megkérdeztem a püspöki kar tagjait, hogy mi a véleményük, elcsitult-e az a feszültség, amely a püspöki kar és a Mária Rádió között egy időben kialakult. Sokan azt válaszolták, hogy igen, kezdetben voltak problémák, de ez már megoldódott. Mások azt mondták, hogy komoly gondok már nincsenek, de azért egy-két nehézség még felmerül. Végül voltak olyanok is, akik azt kérdezték: volt ezzel bármikor is probléma? Már ebből is látszott a válaszadók különböző elhelyezkedése a politikai palettán.

Magyarországon ezért az előzeteskonzultációk során is hangsúlyt kapott, hogy a Mária Rádió ne engedjen apolitikai propaganda kísértésének, hanem valóban a hitéletet helyezze előtérbe. Az elmúlt évtizedek igazolják, hogy ez a döntés helyes volt.

Kórházban, otthonokban, idősebb és fiatalabb embereknél találkoztam azzal a jelenséggel, hogy nem csak hallgatják a Mária Rádiót, hanem együtt is imádkoznak vele.

Jómagam többször is adtam vallási témáról interjút, vállaltam beszélgetés-sorozatot. Hálát adok érte, hogy felkértek, inspiráló kérdéseket tettek fel.

A Mária Rádió hangja olyan területekre is eljutott, ahol a Magyar Katolikus Rádiót nem lehetett hallani, határainkon innen és határainkon túl. Örömmel tapasztalom, hogy a nagy egyházi programokról is nívós közvetítést sugároznak.

Hálát adunk Istennek a Mária Rádió két évtizedes értékes munkájáért, és további áldott működést kívánunk minden munkatársának! Ámen.

*

Erdő Péter bíboros a szentmise végén Isten áldását kérte a Mária Rádió mukatársaira és hallgatóira.

A szertartáson a zenei szolgálatot a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola végezte Sapszon Ferenc karnagy vezényletével.

A mise után a rádió önkéntesei a bazilika lépcsőjénél közös jubileumi fotóra gyűltek össze mécsesekkel, Mária Rádiós zászlókkal, majd agapéra vonultak át a bazilika altemplomába.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír