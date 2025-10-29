A Kék mecsettől a bejrúti kikötőig – Ismertették XIV. Leó pápa első apostoli útjának programját

A Szentatya találkozik a helyi intézmények és egyházak képviselőivel, közös nyilatkozatot ír alá Bartholomaiosz pátriárkával, és imádkozik az öt évvel ezelőtti bejrúti robbanás helyszínén.

Kilenc beszédet, öt köszöntőt és két homíliát mond XIV. Leó a november 27. és december 2. közötti utazása során, amelynek programjában egyaránt szerepelnek hivatalos találkozók, ökumenikus szertartások, ima a szentek sírjánál és a niceai régészeti feltárások területén, látogatás a Kék mecsetben, majd szegényeket és betegeket ellátó központokban, illetve a tragikus bejrúti robbanás helyszínén.

Ankara

November 27-én, csütörtökön reggel 7.40-kor indul a pápa repülőgépe a római Fiumicino repülőtérről a török fővárosba, ahova – ottani idő szerint – várhatóan 12.30-kor érkezik meg. Az ankarai Esenboğa nemzetközi repülőtéren fogadják hivatalosan a Szentatyát.

Egy órával később XIV. Leó az Atatürk Mauzóleumba (Anıtkabir) megy, amely Mustafa Kemal Atatürknek, a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi.

Az elnöki palotában 14.10-kor tartják fogadási ceremóniáját, amely után a pápa látogatást tesz Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnöknél.

Egy órával később, 15.30-kor találkozik az állami szervek, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel, akiknek elmondja első beszédét.

Késő délután, 17.20 körül búcsút vesz a török fővárostól, és Isztambulba indul, ahova mintegy másfél órás repülőút után érkezik meg.

Isztambul és İznik

A Boszporusz által kettészelt nagyvárosban, Európa és Ázsia határán tölti utazása második napjának nagy részét XIV. Leó pápa, mielőtt İznikbe indul. November 28-án, pénteken 9.30-kor imatalálkozót vezet a Szentlélek-székesegyházban, püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és lelkipásztori munkatársak részvételével, majd beszédet intéz hozzájuk.

Ezt követően a Szegények Kis Nővérei befogadó otthonába megy, mely immár 120 éve szolgálja szeretettel a rászoruló időseket.

A Szentatya 14.15-kor helikopterrel İznikbe utazik, amely Isztambultól mintegy 150 kilométerre délkeletre található. İznik Törökország nyugati felén, Bursa tartományban fekszik, az azonos nevű körzet központja. Itt, pontosabban a Szent Neofit-bazilika ősi romjait feltáró ásatás területén kerül sor egy ökumenikus szertartásra, amelyen beszédet is mond XIV. Leó.

A pápa 16.30-kor helikopterrel visszatér Isztambulba, ahol 18.30-kor magántalálkozón vesz részt a helyi püspökökkel az apostoli delegátus székhelyén.

Találkozó a keresztény közösségekkel

Hasonlóan sűrű program vár Leó pápára november 29-én, szombaton.

Reggel 9 órakor látogatást tesz a Kék mecsetben, majd háromnegyed órával később magántalálkozó keretében keresi föl a keresztény egyházak vezetőit és közösségeit a Szent Efrém szír ortodox templomban.

15.30-kor a Szent György patriarchális templomban elimádkozzák a doxológia keresztény himnuszt – az eseményen a pápa köszöntőt mond.

A Szentatya 15.50-kor a pátriárkátusi palotában találkozik Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, akivel közös nyilatkozatot ír alá.

Rögtön ezután a Volkswagen Arenába megy, ahol délután 5 órakor szentmisét mutat be és homíliát mond XIV. Leó.

Utazás Bejrútba

November 30-án, vasárnap Leó pápa Törökországból Libanonba utazik.

Délelőtt még török földön zajlanak programjai: 9.30-kor imalátogatást tesz az örmény apostoli székesegyházban, és köszönti az egybegyűlteket.

Egy órával később a Szent György patriarchális templomban isteni liturgián vesz részt XIV. Leó, és beszédet mond. 12.30-kor ökumenikus áldást ad a pápa.

A Szentatya a Fanarban, az ökumenikus pátriárkátus székhelyén ebédel Bartholomaiosz pátriárkával, majd búcsút vesz Törökországtól és Bejrútba utazik.

14.15-kor búcsúztatják Leó pápát az isztambuli Atatürk repülőtéren, majd 14.45-kor indul a libanoni főváros nemzetközi repülőterére, ahova egy órával később érkezik meg, és itt kerül sor hivatalos fogadtatására.

A Szentatya hivatalos találkozókon vesz részt: elsőként udvariassági látogatást tesz Joseph Aoun államfőnél, aki január óta áll Libanon élén. Ezután találkozik a parlament elnökével, Nabih Berrivel, valamint Nawaf Salam kormányfővel, akit október 25-én fogadott audiencián a Vatikánban.

Leó pápa este hat órakor a helyi szervekkel, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozik, beszéddel köszönti őket. Ez a program zárja a cédrusok földjén tett látogatásának első napját.

Bejrút – Aannaya – Harissa – Bkerki

Másnap, december 1-jén, hétfőn 9.45-kor a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Charbel Makhlouf-kolostorba látogat XIV. Leó, ahol imádkozik a maronita szent sírjánál, és köszönti az egybegyűlteket. Szent Charbelt VI. Pál pápa avatta szentté, a libanoni pap közbenjárásának több mint 29 ezer csodás gyógyulást tulajdonítanak.

Az imádságot követően Leó pápa Harissába, a híres libanoni Miasszonyunk-kegyhelyre utazik, melynek csúcsán a Szűzanya fehér szobra magasodik és őrködik az ország és az egész Közel-Kelet fölött. A Szentatya 11.20-kor itt találkozik a helyi papsággal, püspökökkel, megszentelt életet élőkkel, lelkipásztori munkatársakkal, akikhez beszédet intéz.

12.30-kor a közeli apostoli nunciatúrán a pápa magántalálkozón vesz részt a katolikus pátriárkákkal. 16 órakor ökumenikus és vallásközi találkozón mond beszédet XIV. Leó a Vértanúk terén, majd 17.45-kor a fiatalokat köszönti Bkerkiben, az antióchiai maronita pátriárkátus előtti téren.

Ima a kikötői robbanás helyszínén

Hasonlóan intenzívnek ígérkezik Leó pápa utazásának zárónapja december 2-án, kedden. Reggel 8.30-kor fölkeresi és köszönti a De La Croix kórház dolgozóit és betegeit Jal el Dibben.

Egy órával később a Szentatya a bejrúti kikötőben csöndes imát mond azon a helyen, ahol öt évvel ezelőtt több mint kétszáz ember halálát okozta egy robbanás, és hétezer sérültet hagyott maga után. A pápa 10.30-kor szentmisét mutat be és homíliát mond a tengerparti városrészben.

Leó pápa 12.45-kor a bejrúti nemzetközi repülőtéren beszéddel búcsúzik Libanontól. 13.15-kor indul és várhatóan 16.10-kor érkezik meg a római Fiumicino repülőtérre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír