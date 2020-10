A kertrendezéstől a szerenádig – Elkezdődött a „72 óra kompromisszum nélkül” akció

„Segítsünk együtt!” – ezzel a szlogennel hívják a fiatalokat október 8. és 11. között önkénteskedni. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megvalósuló akció szervezői a járvány szorításában is megtalálták az utat és a módot, így a fiatalok immár tizenharmadik alkalommal – idén is örvendetesen nagy számban – jelentkezhettek az önkéntes munkára.

Nagy Anna, az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány irodavezetője, a „72 óra kompromisszum nélkül” akció egyik főszervezője a megnyitón elmondta, öztezer fiatal munkájával idén kétszáz projekt valósul meg közel száz településen Magyarországon, a Partiumban és Délvidéken. Nagy Anna hozzátette, az önkéntesek idén maguk kereshettek feladatokat saját környezetükben. A szervezők kérésére főleg szabadtéri projekteket választottak, melyek a járványveszély mellett is biztonsággal megvalósíthatók. Utcarendezés, templomkert rendezése, szemétszedés, lombgyűjtés, virágültetés szerepel a tervekben. Szociális projektekként kulturális programokkal készülnek a fiatalok, így például egy idősotthon lakóinak szerenáddal kívánnak kedveskedni. Több helyen lesz véradás, adománygyűjtés.

A megnyitón a támogató egyházak és a minisztérium képviselői szóltak a résztvevőkhöz, akik online követhették az eseményt.

Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke köszöntőjében Ferenc pápa legújabb, Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájához kapcsolódva arról beszélt, közös otthonunkban, a Földön úgy jó élni, ha egymással jó kapcsolatban vagyunk, és nem válunk közönyössé egymás iránt. Az ember teremtettségénél fogva kész, hogy jót tegyen, mégis sokan bezárnak, elzárkóznak, magányossá válnak, és az emberek nem veszik észre egymás rászorultságát. Ez az önkéntes akció azt a bátorító lökést adja meg, hogy tegyünk a mellettünk élőkért, és ezt másokkal együtt tegyük, megélve a testvériséget, és megtapasztalva eközben a jó cselekedet örömét és az együttes munkálkodás megerősítő élményét.

Mohos Gábor úgy fogalmazott, a járványhelyzet aktiválta kreativitásunkat, hogy a korlátok ellenére megtaláljuk, hogyan tudunk most is jót tenni. „Valósítsunk meg valamit abból a jószándékból, ami ott rejlik bennünk, tegyünk egymás felé gesztusokat, nyissunk, és ezáltal szebbé tudjuk tenni a környezetünket is, miközben védjük a világot, mindannyiunk otthonát.” A püspök azt kívánta a fiataloknak, éljék meg lelket felemelő, bátorító tapasztalatként a következő napokat.

Szloboda József, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese annak jelentőségét emelte ki, hogy ez az önkéntes akció a kompromisszumnélküliséget hirdeti, s teszi ezt a 21. században, amikor mindig a kompromisszumot keresünk. A segítés azonban olyan tett, amiben nincs helye kompromisszumnak. Szloboda József felhívta a figyelmet, az önkéntes munkával valamit helyreállítunk, megszépítünk abból, amit a teremtett világban elrontottunk. Ezáltal nemcsak jó és környzettudatos emberek vagyunk, hanem az Istennek szolgálunk. A „72 óra” nagyszerű lehetőség arra, hogy a fiatalok tanúságot tegyenek a világnak Istenről, aki azt teremtette és a mai napig fenntartja.

Lackner Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott tábori püspöke arra hívta fel a figyelmet, az önkéntes munka révén szépül a környezet és épül a közösség, ami mai, atomizált társadalmunkban felhívó erővel bír. 72 óra – nemcsak az odaszentelendő időt jelöli ez a szám, utal a 72 tanítványra is. Jót teszünk egymásért, a társadalomért, a teremtésért, és ezt Krisztus tanítványaiként tesszük.

Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkársága fiatalokért felelős helyettes államtitkára is köszöntötte az online megnyitóba bekapcsolódó fiatalokat. Arról beszélt, mennyi kihívást hozott a járványhelyzet kiszámíthatatlansága, és mennyire nem találjuk a válaszokat. Alkalmazkodni kell a körülményekhez, levonni a következtetéseket. A kiszámíthatatlanságban az egyetlen biztos pont, hogy egymásnak tudunk segíteni. Ezt kell magunkkal vinni. Legyen a most kezdődő 72 óra a kezdet, és törekedjünk arra, hogy egymás segítése életmóddá váljon számunkra.

A szervezők idén is fotópályázatot hirdettek az fiataloknak; az akció alatt várják az résztvevők #segítsünkegyütt és #72óra hashtaggel megjelölt fotóit a közösségi oldalakon. A beküldők között értékes nyereményeket sorsolnak ki. Továbbá várják az önkéntesek videóit, rövid interjúit is a saját „72 óra” projektjükről, melyekből kisfilm fog készülni.

A „72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes, ifjúsági akció célja, hogy népszerűsítse az önkénteskedést a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok körében. A háromnapos önkéntes ifjúsági programot rendszeresen megrendezik Európa más országaiban is, idén Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország és Svájc is megtartja az akciót. A program alapvetően azt az üzenetet hordozza, hogy az önkénteskedés nem csupán kötelezettség, hanem érték.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír