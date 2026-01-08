A kicsikre vigyáznak, a nagyokat álmaik elérésére bátorítják – Megújulást ünnepeltek a ciszterciek

Pécs történelmi belvárosában, a székesegyházzal szemben áll a Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend egykori intézménye. A templom mellett az épület homlokzata tekintélyes labirintust rejt. A forgalomtól, a város zajától védetten működik itt 1851 óta oktatás-nevelés.

Akkoriban Scitovszky János püspök hívta ide Pozsonyból a szerzetesnővéreket, munkájuknak köszönhetően az intézmény a dél-dunántúli nőnevelés központja lett. „Három évvel voltunk a szabadságharc után. Nagy szó volt, hogy itt a lányok megkapták a tanulás lehetőségét, lehetett belőlük tanár, orvos, az, amire csak vágytak” – mutatja be a kezdeteket Szabados Franciska, a Szent Margit leánykollégiumának igazgatója.

Az intézményt 2007-ben vették fenntartásba a ciszterciek.

„Ma a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumával együttműködve hároméves kortól tizennyolc éves korig biztosítanak katolikus nevelést és oktatást biztonságos, támogató környezetben. Az intézmények küldetése túlmutat az oktatáson: kiemelt cél egy erős, összetartó ciszterci közösség építése Pécsett. Egy ilyen közösség alapjai már kisgyermekkorban megteremtődnek, ezért is bír szimbolikus jelentőséggel az óvodaudvar felújítása.

A fejlesztés fontos mérföldköve a magyarországi ciszterci iskolák folyamatos bővítésének és infrastrukturális megújulásának” – véli Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság (CIF) főigazgatója.

Ezúttal a hat csoporttal működő óvoda udvarának megújulását ünnepli a munkatársi közösség. „Nyolc éven át ígéret volt a felújítás. Nagyon vártuk, hiszen a nevelésünkben kiemelt terület a mozgásfejlesztés” – magyarázza Bukovicsné Simon Valéria igazgató.

Immár három udvaregységgel büszkélkedhetnek. Az egyik a városi gyerekekhez kívánja közel hozni a kertet, a növények életét. Kialakítottak komposztálót, magaságyásokat, ezeket ültetik be és gondozzák majd a gyerekek az óvodapedagógusok irányításával. A két másik rész szabadtéri játékokat kapott.

Új hintákkal, mászókákkal, csúszdákkal, focipályával, kerékpárúttal, valamint ütéscsillapító, öntött gumiburkolattal gazdagodott, és korszerű, biztonságos, élménygazdag környezetet biztosít.

Ezen a délutánon sűrűn hull a hó. A gyerekek azonnal birtokba veszik a játékokat, szüleik és az óvó nénik vigyázzák a csúszdázókat.

Az óvodások műsorral készültek közösségük ünnepére.

Grób Ágoston, az iskolaközpont igazgatója a „régen várt esemény feletti büszkeséggel, hálával és reménnyel” köszöntötte az egybegyűlteket, az iskolaközpont munkatársait, a kismarosi ciszterci nővéreket és a nagy számban megjelent szülőket.

„Építkezést ünneplünk, melybe a fenntartónk nem megtérülés reményében fektetett be, hanem azért, mert hisz a jövőben” – mondta.

Hortobágyi T. Cirill OSB, pannonhalmi főapát, a Ciszterci Rend intézményi és gazdasági ügyekért felelős pápai társbiztosa a hóhelyzet okozta akadályoztatás miatt levélben köszöntötte az ünneplőket. Soraiban azt fogalmazta meg: a jelentős mértékű beruházással azt üzeni a fenntartó, mennyire fontos számukra az a teljes tanulói életpálya-modell, melyben a ciszterci család óvodától a gimnáziumi évek végéig kíséri a fiatalokat.

„Ez a folytonosság nem csupán intézményi keretet jelent, hanem értékközösséget, biztonságot és kiszámíthatóságot is a családok számára. A fejlesztés egy hosszabb távú jövőkép része; az út, amelyre itt rálépnek a gyermekek odavezet, hogy később felelős, művelt és hitükben megerősödött fiatalokká válnak” – tolmácsolta a bencés főapát szavait a CIF főigazgatója.

Rubovszky Rita a ciszterci rend jelentette gazdag örökségre hívta fel a figyelmet: Pécsett a 18. század közepe óta megszakítás nélkül működik ciszterci oktatási intézmény. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának története 1687-ig nyúlik vissza, amikor a jezsuiták iskolát alapítottak a városban.

Az intézmény 1815-ben került a ciszterci rend fenntartásába, és azóta is Pécs egyik ikonikus oktatási intézményeként, a régió meghatározó gimnáziumaként működik.

Az elmúlt közel három évszázadban a rend által fenntartott iskolákból a magyar egyházi és világi szellemi, kulturális élet számos kiemelkedő alakja került ki. „Ezt a szellemiséget képviseljük mai nyelven” – hívta fel a figyelmet a módszertanában, infrastruktúrájában folyamatosan fejlődő életükre.

Rubovszky Rita azt emelte ki, hogy az emberkép, amelyet a ciszterci iskola képvisel, a rend mottója, „Ardere et lucere” szellemében olyan fiatalokat nevel, akik bárhova kerülnek, „égni és világítani” tudnak.

Zag Gábor, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere hangsúlyozta: a közelmúlt fejlesztései azt mutatják, mind az önkormányzat, mind az Egyház fontos értéknek tartja az oktatás-nevelést.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke szerint a beruházás a jövőbe vetett bizalomról árulkodik. Örömmel állapította meg, hogy minden szereplő egy olyan széles körű összefogás része, melynek célja, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerekeik el tudják képzelni jövőjüket.

Hernádi Hanna, a Nagy Lajos Gimnázium Diákönkormányzatának elnöke a diákság nevében azt fogalmazta meg, hogy amikor óvodásként a Margitba íratták szülei, egy családba került – itt léphetett mindig tovább a befogadás, összetartozás, figyelem és közös értékrend légkörében. „Itt a kisebbre vigyáznak, a nagyokat álmaik elérésére bátorítják” – vallotta.

Az ünnepélyes átadáson az udvart Máger Róbert, a székesegyház plébánosa áldotta meg. Rubovszky Rita főigazgató, Zag Gábor, Őri László és Kiss-Simon Gábor, a kivitelező Viva Palazzo Zrt. igazgatóhelyettese vágta át a szalagot.

A pécsi intézmény életében a fejlesztések a jövőben is folytatódnak. Terveik között szerepel a kollégium modernizálása. Az egykori zárdaépület két emeltén lakik 150 kollégista. Nagy részük a ciszterci gimnázium és az egyházmegyei Szent Mór – tanulója, de a kollégium nyitott más intézményekben tanuló diákok előtt is. Szabados Franciska elmondta: egyedülálló az épületben található oratórium, melyben megmaradt a kanonokrend bútorzata.

„Minden este imára hívjuk ide a lányokat, és tartok itt osztályaimnak hittanórákat is” – mutat körbe Franciska. Az intézmény múltjára rendkívül büszke tanárnő végigvezet a közösségi teremben felállított kiállításon, mely a nővérek áldozatos oktató-nevelő munkáját dokumentálja. Programokban gazdag iskolaévükben fontos helyet foglal el a hitélet, a női identitásban, önismeretben támogató nevelés.

Az óvoda megújulása 2022-ben kezdődött, amikor a régi épületet kiegészítették egy új szárnnyal. Az intézményben öt vegyes életkorú csoport és egy iskolaelőkészítő csoport működik. A vegyes csoportok iskolába készülő gyerekei számára forgó rendszerben biztosítanak tehetségfejlesztést mozgás, alkotó tevékenység, valamint a mese-zene-tánc területén.

Az intézmények iránti töretlen érdeklődést jól mutatják a Szent Margit és a Nagy Lajos iskolák túljelentkezési adatai, a ciszterci gimnáziumok előkelő helyezései az országos rangsorokban, valamint az élénk közösségi és hitélet.

Grób Ágoston elmondta: az általános iskolát közel ötszáz tanuló látogatja. A szülőktől azt a visszajelzést kapják, azért választják az intézményt, mert befogadó és barátságos a légkör. Sok náluk a hitét gyakorló nagycsalád, de nyitottak a hozzájuk fordulók felé, és a jelentkezőktől is nyitottságot kérnek. A főigazgató hit, közösség, minőség kulcsszavakkal jellemzi pedagógiájukat.

Viszali-Nagy Eszter, az általános iskola igazgatója szerint tantestületükben az a nagy érték, hogy a munkatársak az evangéliumi tanításnak megfelelően igyekeznek élni, az „úgy tégy másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled is tegyenek” szellemében próbálják megoldani a mindennapok konfliktusait, nehézségeit.

„A hitoktatás nem korlátozódik a hittanórákra, hanem átszövi az iskolai életet. Múltjuk mindkét öröksége fontos számukra. Az alapító, Mater Assumpta nővér hitvallása: Mindenkinek használni, senkinek nem ártani, és a ciszterci fenntartó, aki vigyáz ránk, akinek fontosak vagyunk” – fogalmaz.

A Magyarországi Ciszterci Rend 2023 óta Mauro Lepori O.Cist. ciszterci generális pápai biztosi felügyelete alatt működik. A gazdasági és intézményi felügyeletet Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát, a szerzetesi élet felügyeletét Horváth Olga O.Cist. kismarosi apátnő látja el.

A beruházást a Zirci Ciszterci Apátság valósította meg az évek során iskolai felújításokra elkülönített és tartalékolt forrásokból. A fejlesztés teljes költsége 121,5 millió forint, a kivitelezést a Viva Palazzo Zrt. végezte.

Forrás: Trauttwein Éva

Fotó: Nagy Laura

Magyar Kurír