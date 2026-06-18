A kommunista diktatúra áldozatait, két mártír papot avattak boldoggá Csehországban

Mindketten vértanúhalált haltak, 1951-ben, illetve 1952-ben, mert hűségesek maradtak hitükhöz, papi szolgálatukhoz és saját lelkiismeretükhöz.

A boldoggáavatási szertartást – XIV. Leó pápa megbízásából – a brünni születésű Michael Czerny SJ bíboros végezte. Boldog Jan Bula és Václav Drbola a brünni egyházmegye első boldoggá avatottjai; példaképek mindazok számára, akik bátorságot keresnek ahhoz, hogy a nehéz időkben is az evangélium szerint éljenek.

Jan Bula és Václav Drbola az első cseh kanonizáltak, akik a 20. században születtek. Ügyük 1989 óta mindössze a második boldoggáavatási folyamat Csehországban, amely sikerrel zárult.

Jan Bula és Václav Drbola élettörténete az 1950-es évekbe repít vissza minket, az akkori Csehszlovákiában történt kommunista puccsot közvetlenül követő időszakba. A Szovjetunió példáját követve a kommunista párt az ország életének minden területét át akarta alakítani, és olyan totalitárius rendszert hozott létre, amelynek célja az egyház állami hatalom alá rendelése volt.



Jan Bula (1920–1952) Lukovban, Moravské Budějovice közelében született. 1945-ben szentelték pappá, majd a Vysočina (Cseh-Morva-felföld) régióban fekvő Rokytnice nad Rokytnouba helyezték, ahol egész papi pályafutását töltötte. Gyorsan elnyerte a plébánia híveinek mély tiszteletét és szeretetét. Pásztori buzgalommal és atyai gondoskodással különös figyelmet fordított a fiatalokra, és aktívan támogatta a katolikus egyesületeket és a plébániai életet.

1951-ben a babicei incidenshez és az azt követő koncepciós perekhez kapcsolódóan letartóztatták és megvádolták – hamisan, nem követett el bűncselekményt, és már több hónappal a babicei gyilkosságok bekövetkezte előtt őrizetbe vették. A brutális kihallgatások után egy politikai indíttatású kirakatperben halálra ítélték. 1952. május 20-án Jihlavában kivégezték. Kivégzésének előestéjén engedélyt kapott, hogy búcsúleveleket írjon családtagjainak és szeretteinek, melyekben kifejezte hitét, megbocsátását és Istenbe vetett bizalmát.

A kommunista rezsim bukása után a bíróság 1990-ben hivatalosan rehabilitálta. 2004-ben megnyitották boldoggáavatási eljárását, elismerve az üldöztetés ellenére tanúsított hitét és Krisztus iránti hűségét.



Václav Drbola (1912–1951) Dél-Morvaországban, Starovičkyben született. 1938-ban szentelték pappá, és ugyanebben az évben kezdte meg lelkipásztori szolgálatát; egymást követően a Slavkov u Brna-i, čučicei és bučovicei plébániákon szolgált, majd 1950-től a třebíči Babicéban. Teljes szívvel papi hivatásának szentelte magát. Különösen a fiatalokkal foglalkozott, aktívan részt vett a kulturális és közösségi életben, és bátran kiállt a katolikus egyesületek mellett, miután a kommunista rezsim szigorúan korlátozta azok tevékenységét.

1951-ben, Jan Bulához hasonlóan, jogtalanul letartóztatták a babicei gyilkosságokkal összefüggésben. Hamisan vádolták államellenes bűncselekménnyel és antikommunista tevékenységek támogatásával, bár már az események bekövetkezte előtt őrizetben volt. 1951. augusztus 3-án kivégezték a jihlavai börtön udvarán. 2011-ben boldoggáavatási ügyét Jan Bula ügyéhez csatolták.

Az új boldogokról XIV. Leó pápa is megemlékezett június 14-én, vasárnap a Szent Péter téren összegyűlt hívők előtt, miután közösen elmondták az Úrangyalát.

Forrás: Szent-Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, buladrbola.cz

Fotó: Dušan Kadlec, Člověk a Víra; buladrbola.cz

Magyar Kurír

(asz)

