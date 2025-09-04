A kulcsszó: együtt – Ötéves a Temesvári Regionális Élelmiszerbank

A Temesvári Regionális Élelmiszerbank a Romániai Élelmiszerbankok Szövetségének szervezeteként 2020 őszén kezdte meg tevékenységét azzal a céllal, hogy rendszeresen és ingyenesen gyűjtsön és osszon szét élelmiszereket más civil szervezeteknek, az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének (FEBA) mintájára. A szervezet Temes, Krassó-Szörény, Arad és Hunyad megyékben működik.

A születésnapi ünnepségen Császár Hana, a Temesvári Regionális Élelmiszerbank elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Bevezetőjében elmondta: az ország másik nyolc regionális élelmiszerbankja részéről legalább egy képviselő eljött Temesvárra, hogy együtt ünnepeljenek.

Együttműködésüket elismerő oklevéllel köszönte meg a temesvári szervezet nevében az elnök. Császár Hana köszönetet mondott azoknak is, akik támogatták, illetve akik a jövőben támogatni fogják munkájukat.

Felidézte, elhunyt barátjuk, Gabriel Sescu nagy lelkesedéssel harcolt a regionális élelmiszerbankokért, szinte szélmalomharcot vívott. A helyi szervezet alapjait 2020-ban tették le, egy kihívásokkal teli, a világjárvány által fémjelzett évben. „Gabriela Vereș asszony, a nagyváradi bank elnöke elhozta az első élelmiszercsomagokat, valamint Ioana Vârtosu orvosnő már akkor kórházakba és rászorulókhoz juttatott el élelmiszert.

Tulajdonképpen a hálózat már azelőtt megszületett, hogy mi megalapítottuk volna az élelmiszerbankot.

Júliusban úgy döntöttünk, hogy hat alapító taggal létrehozzuk ezt a szervezetet. Ma pedig büszkén mondhatjuk, hogy egy valódi, szolidáris közösséget gyűjtöttünk magunk köré. Az ő erőfeszítéseik nélkül ma nem jutottunk volna el oda, hogy öt év alatt több mint 2500 tonna élelmiszert gyűjtsünk és osszunk szét – ez 5 millió adag ételt jelent. Továbbra is több mint 27 ezer embert támogatunk a régióban, és 96 partnerszervezetünk van. Az élelmiszergyűjtés mellett oktatási műhelyeket is szervezünk.”

Az elnök üdvözölte az ünnepségen részt vevő olaszországi partnereket, valamint Manuel García Mendozát, a Global FoodBanking Network hálózat latin-amerikai élelmiszeripari partnerségének társigazgatóját.

A helyi közélet képviselői közül jelen volt Paula-Ana Romocean alpolgármester, Liliana Oneț Temes megyei alprefektus, Silvia Radoicovici a temesvári helyi tanács képviseletében, valamint Laurențiu Timiș a Temes Megyei Tanács részéről.

Beszédében Pál József Csaba megyéspüspök így fogalmazott: a Szentírásban Jézus a mustármag példájáról beszél. „Öt évvel ezelőtt, amikor Sescu úrral együtt eljöttek hozzám, és elmondták, hogy létre szeretnék hozni ezt a bankot,

az ötlet olyan volt, mint egy mustármag, nagyon apró, ami mára 5 millió adag étellé nőtte ki magát.

Ez azért történhetett meg, mert nagyon elszántak voltak, és tele reménnyel. Ez a remény Istentől jön. A Jóisten támogatására tudtak építeni.”

Ezt követően elismerő oklevelet kaptak Temesvár üzleti szférájának meghatározó szereplői, élelmiszeripari szupermarketek képviselői, partner civil szervezetek, a temesvári média munkatársai, valamint az országos és nyugat-romániai élelmiszerbankok munkatársai és önkéntesei.

Romuald Bulai, a Romániai Élelmiszerbankok Szövetségének elnöke így fogalmazott: „a mottónkat – Együtt az élelmiszerpazarlás ellen, együtt a szegénység ellen, és különösen az együtt szót – a résztvevők többször is kiemelték beszédeikben. Engedjék meg, hogy egy kihívást intézzek Önökhöz: meséljenek a tevékenységünkről! Kilenc év telt el azóta, hogy Bukarestben megalakult az első élelmiszerbank, és azóta több mint 34 ezer tonna élelmiszert mentettünk meg és adományoztunk a velünk együttműködő civil szervezeteknek. Országos szinten 208 adományozónk van. Ez kevés, de ha megduplázódna, az adományozott mennyiség is biztosan megduplázódna. Jelenleg 830 civil szervezettel működünk együtt, akiket támogatunk tevékenységükben. Köszönjük, hogy mellettünk állnak, és hogy aktívan részt vesznek közösségeik életében.”

Az ünnepségen az utolsó elismerő oklevelet Barazsuly István szalvatoriánus szerzetes, a temesvár-erzsébetvárosi egyházközség plébánosa, a Temesvári Regionális Élelmiszerban egyik alapítója vehette át Császár Hana elnöktől.

Néhány beszédes adat a Romániai Élelmiszerbank Szövetség honlapjáról:

Románia 9. helyen áll Európában az élelmiszerpazarlás terén;

naponta 6 ezer tonna fogyasztható étel kerül a szemétbe;

évente 2,2 millió tonna élelmiszer végzi hulladékként.

Hogyan állíthatjuk meg az élelmiszerpazarlást és a szegénységet? A kulcsszó: együtt.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír