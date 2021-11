A Lengyel Karitász mindaddig segít a rászorulóknak, amíg a válság tart

Szolgálati helyeiket, a „remény sátrait” a białystoki főegyházmegye hét plébániáján építették fel. A legszükségesebbeket: élelmiszert, ruhát, takarókat gyűjtenek.

A Caritas Polska tevékenységének részleteit Marcin Iżycki a belarusz határ menti Podlipkiben lévő karitászközpontban tartott sajtótájékoztatón ismertette. A katolikus segélyszervezet által a Lengyelországban lévő migránsok támogatására nyújtott segélyek értéke meghaladta az egymillió zlotyt, vagyis 80 millió forintot. A Caritas Polska vezetője hangsúlyozta, hogy tevékenységük a lengyel–belarusz határon nem csak a Lengyelországba érkezett és támogatásra szoruló migránsok megsegítését célozza. „Amíg a válság tart, közel leszünk minden rászorulóhoz. A Caritas tevékenysége során

igyekszünk szem előtt tartani a válság által érintett összes csoportot: a migránsokat, a menekülteket, az érintett területek lakóit és a rendőrséget”

– mondta Marcin Iżycki.

A karitászigazgató arra is emlékeztetett, hogy jövő vasárnap a katolikus templomokban egész Lengyelország-szerte adománygyűjtést tartanak a migránsok és menekültek javára. A karitászgyűjtést Stanisław Gądecki poznani érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia (KEP) elnöke hirdette meg a lengyel püspökök nevében. A Caritas Polska igazgatója felhívta a figyelmet a Lengyel Püspöki Konferencia elnökének álláspontjára, aki elítélte, hogy Belarusz politikai vezetése eszközként használja fel emberek drámáját Lengyelország szuverenitása elleni fellépésre.

Emiatt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy akiket ez a mostani szükséghelyzet sújt, továbbra is számíthatnak a mi szolidáris támogatásunkra”

– nyilatkozta egyúttal Stanisław Gądecki.

Cordian Szwarc ferences pap, a lengyel karitász igazgatóhelyettese hetek óta közvetlenül részt vesz a Caritas Polska határ menti tevékenységében. A ferences szerzetes hangsúlyozta, hogy a helyi plébániai közösségek kezdettől fogva részt vállaltak a rászorulók megsegítésében, és a Caritas Polska ezt a spontán kezdeményezést támogatta magasabb szervezeti szinten. „Már két hete vagyunk itt, és azt látjuk, hogy ezeknek a plébániaközösségeknek a tagjai jószívű, segítőkész emberek, ugyanakkor a történelmi tapasztalat jegyében nemzedékek óta különbséget tudnak tenni jó és rossz között.”

„Ha a lengyelek olyan migránsokkal találkoznak, akik ételt, italt vagy ruhát kérnek, szívből segítenek nekik. Ám a konkrét segítségnyújtás mellett egészen másképp reagálnak azzal a jelenséggel szemben, amikor több ezer embert látunk összegyűlni a határon, akiket bizonyos módon bemutatnak a nyilvánosság számára” – szögezte le a Caritas Polska igazgatóhelyettese. Felhívta a figyelmet a saját biztonságukért aggódó helyi közösségek álláspontjára is. Elmondta, hogy a határhoz közeli települések lakosai megköszönték a biztonságukat garantáló rendőrök szolgálatát. „Mi minden eszközünkkel támogatjuk azokat a tevékenységeket, amelyek a jó kapcsolatok erősítését szolgálják” – nyilatkozta Cordian Szwarc.

Jerzy Sęczek atya, a białystoki főegyházmegye karitászigazgatója is köszönetet mondott a helyi lakosoknak. Elmondta, bár néhány településen, ahová segítséget vittek, a katolikusok kisebbségben vannak, ez mégsem befolyásolta a Caritas tevékenységét. „Nem teszünk különbséget a rászorulók között vallási és nemzetiségi szempontból, segítünk minden egyes rászorulót” – biztosította Jerzy Sęczek, hozzátéve, hogy a főegyházmegyei karitász a válság kezdete óta együttműködik a határőrséggel a migránsok humanitárius támogatásában. Sęczek atya azt is hangsúlyozta, hogy a felelős személyek, akik gyakran maguk is a helyi plébániaközösségek tagjai, összegyűjtik az alapvető szükségleti eszközöket plébániáik területén, és közvetlenül a migránsoknak szállítják.

Grzegorz Kowalczuk, a „Remény sátrai” projekt koordinátora a határ menti segélyezés érdekében tett közös fellépés fontosságáról beszélt, melyben fontos elem az igények felmérése.

A Caritas Polska vezetése kijelentette, hogy készen áll a migránsok hosszú távú segítségére. Lengyelországban számos ilyen célú központ működik a külföldiek számára. A Caritas Polska igazgatója elmondta, az elmúlt időszakban megháromszorozódott az odaérkezők száma.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír