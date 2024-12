A libanoni Türosz plébánosa: Haza szeretnénk térni és helyreállítani a károkat

A törékeny libanoni tűzszünet meginogni látszik. Az Egyesült Államok növeli a nyomást Izraelre, hogy tartózkodjon az „aránytalan válaszlépéstől”, és a bejrúti kormányra, amelynek meg kellene akadályoznia, hogy a Hezbollah fokozottabb támadásba lendüljön, veszélyeztetve ezzel a tűzszünetet. Legalább kilenc ember meghalt az Izraeli Védelmi Erők (IDF) Nabatieh kormányzóságban végrehajtott rajtaütései során. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint öt ember halt meg Harisban, Bint Jbeil körzetében, négy másik pedig a Marjeyoun körzetében történt bombatámadásban. December 3-án hajnalban géppuskalövéseket hallottak Kfar Kila településen, és két rakétát lőttek ki a határ felé a Dov-hegy irányába.

Toufic ferences atya, Türosz plébánosa, aki ezekben a napokban Jeruzsálemben tartózkodik, a vatikáni médiának elmondta, hogy „a helyzet még mindig végtelenül nehéz Bejrútban; a déli keresztények vissza akarnak térni otthonaikba, nem akarnak továbbra is menekültként élni. Sokan kezdenek is visszatérni, és remélem, hogy vasárnapra én is megérkezem Türoszba a szentmisére. Helyre akarjuk állítani a károkat és a szülőföldünkön akarunk élni”.

A közel-keleti konfliktus Dél-Libanonra való kiterjedése már ősz elejétől kezdve több száz civil áldozatot követelt és több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A türoszi ferences testvériség akkor megnyitotta kolostorának kapuit, hogy befogadja azokat a családokat, akik túlélték a bombázásokat, és nem maradt fedél a fejük felett.

Ebben a testvériségben él Toufic Bou Merhi ferences pap, plébános, aki szeptember 26-án egy interjúban elmondta: ferences szerzetesként az emberekért és az emberek között élnek, az ajtajuk nyitva áll a menekülők előtt. Több mint 150 embert fogadtak be a türoszi rendházukba, ebből 70 gyermek. Segítőiknek köszönhetően nem hagyják, hogy bármiben is hiányt szenvedjenek; matracokat vittek nekik, naponta háromszor vizet és ételt kínálnak. A kolostoruk kicsi, de a szívük nagy, vallási hovatartozástól, bőrszíntől függetlenül bárkit befogadnak.

Szeptember 30-án végül maga is elhagyta Türoszt, miután az izraeliek Deir Mimas települést bombázták, és az emberek menekülni kezdtek. A szeptember 28-i támadást követően a türoszi kolostort is elhagyta mindenki, így a testvérek sem maradtak, hanem Bejrútba mentek, ahol a Deir Mimasból érkező menekülteket fogadták.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége; Ofm.org; Terrasanta.net

Fotó: Ofm.org; Terrasanta.net

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír