A lovagkirály, aki Isten országához kapcsolódott – Szent Lászlót ünnepelték Csabdiban

Megszentelt élet – 2026. július 8., szerda | 9:01
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A csabdi Szent László tiszteletére szentelt templom ünnepét június 28-án tartották meg a társplébániák (Bicske, Felcsút, Alcsút, Szárliget) közösségével együtt. Az ünnepi szentmisét Lukovits Milán OFM, a Mária Rádió igazgatója mutatta be Burbela Gergely SVD plébánossal.

A szentbeszédben Lukovits Milán azt emelte ki Szent László életéből, miként kapcsolódott a lovagkirály Isten országához, ami nekünk egyben példaképül is szolgál.

Míg a fiatalság métázásban mérte össze tudását a szentmise után, addig a felnőtteknek Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész tartott előadást Szent László a mindennapjaimban címmel. Előadása elején egy kéréssel fordult hallgatósághoz: a mai napon egy dolgot válasszunk ki, amit elviszünk a mindennapjainkba. Ehhez Szent László életéből bőségesen hozott ötleteket, melyek közül kiemelkedett a szent király béketeremtése.

Az előadás után a nagy melegben üdítő volt Máriáss Péter és barátainak koncertje. A zenekar Bálint Sándor néprajzkutató gyűjtéséből válogatott, illetve annak nyomán megírt dalokkal varázsolta el közösséget.

A koncerten elhangzott énekek felölelték a teljes egyházi évet. A nyolctagú zenekar énekese, Tárnoki Beatrix, Magyar Örökség díjas énekes nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne csak koncert legyen előadásuk, hanem imádság is.

Az együttlét örömét megkoronázta az ebéd; a szarvaspörkölt mellett kötetlen beszélgetés folyt. Közben a gyerekek kipróbálhatták a Milán atya szentbeszédében is megemlített visszacsapó íj használatát. Az ügyesebbek – bár ló nélkül, a földön állva – megpróbálhattak visszafelé is lőni.

Szöveg: Bognár Ferenc

Forrás és fotó: Bicske Szentháromság Plébánia

Magyar Kurír

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