A magyar EU-s elnökség alkalmából Budapestre látogatott a CEC és a COMECE küldöttsége

Az európai egyházakat és katolikus püspöki konferenciákat képviselő delegációkat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadta a Miniszterelnökségen; a megbeszélésen részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár is.

Ezt követően a két delegáció tagjai sajtótájékoztatót tartottak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szervezésében a Budavári Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, melyen a Magyar Katolikus Egyház részéről Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, az MKPK COMECE-hez delegált tagja és Tóth Tamás, az MKPK főtitkára volt jelen.

A CEC (Conference of European Churches) és a COMECE (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union) a július 1-jétől kezdődő féléves magyar elnökség alkalmából látogatott hazánkba. 1997 óta a két szervezet hagyományosan találkozik az Európai Unió Tanácsa valamennyi soros elnökségével, ajánlásokat megfogalmazva a humánus politika érdekében.

Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel közösen alkotja az Európai Unió jogalkotó szervét. Minden tagállam kormányának az adott szakpolitikai területért felelős minisztere a tagja. Az Európai Unió Tanácsának elnöksége rotációs rendszerben váltakozik a 27 tagállam között; minden állam hat hónapig irányítja a közös munkát. Magyarország 2024. július 1-jétől december 31-ig elnöke a Tanácsnak.

A sajtótájékoztatón Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára látta el a moderátori teendőket. Bevezetésként elmondta, a magyar elnökség előtti eszmecserére érkezett hazánkba a két küldöttség; június 23-án, vasárnap ökumenikus imádságon vettek részt a Deák téri evangélikus templomban, este pedig Michael W. Banach apostoli nuncius látta vendégül őket, utóbbi alkalommal Erdő Péter bíboros, prímás is csatlakozott hozzájuk.

Nikitas thyateirai és nagy-britanniai érsek, a CEC elnöke nyitotta meg a találkozót, aki kiemelte a testvéri, munkatársi légkört, amelyben a közös elveket, értékeket képviselik. Ebben a különleges pillanatban, amikor egy nehéz időszakban kerül sor a magyar elnökségre, nyitott és őszinte párbeszédet tudtak folytatni a magyar kormány tagjaival. „Mi nem politikusok vagyunk, mi egyházakat képviselünk” – hangsúlyozta a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus görög ortodox érseke.

Mariano Crociata püspök, a COMECE elnöke köszönetét fejezte ki a fogadtatásért, amit itt megtapasztaltak: családias légkör, egyenes, őszinte párbeszéd jellemezte az elmúlt néhány napot, illetve a kormány tagjaival való találkozót. A központi témák között megemlítette a keresztény kultúra megőrzését; az egyházak és az állami intézmények közötti dialógust a 17. cikkely alapján, ami számukra kiemelten fontos. Különös jelentőséget kap az élet és a család, az ukrajnai béke, illetve az Európai Unió bővítésének témája.

Nikitas érsek hozzáfűzte, a béke kell hogy első helyen álljon, nemcsak Ukrajnában, hanem az egész világon; ezenkívül hangsúlyozta a vallási műemlékek, szentélyek védelmét. A CEC sok-sok keresztényt képvisel – különböző hagyományok, különböző vélemények jelennek meg benne – magyarázta.

Frank Kopania, a Németországi Protestáns Egyház (EKD) lelkésze, a CEC alelnöke hozzátette, emellett felmerült a vallásszabadság, az állam és az egyház szétválasztása, a béketárgyalások, tűzszünetek témája is.

Mariano Crociata püspök megosztotta, sok szó esett az Oroszország és Ukrajna között dúló háborúról, amellyel kapcsolatban különböző álláspontok léteznek az EU-s tagállamokban, de a mielőbbi párbeszéd közös célnak tekinthető.

Manuel Barrios Prieto, a COMECE főtitkára úgy véli, a magyar kormány hasonló álláspontot képvisel az emberi személyről és a házasságról, mint az Egyház. A spanyol pap megemlítette, Európában időnként marginalizálódnak az egyházak – úgy látja, Magyarországon nem, és láthatóan az egyházak és az Európai Unió kapcsolatát szabályozó 17. cikkely is végre kitüntetett figyelmet kap.

Nikitas érsek Magyarország speciális határhelyzetéről tett említést: bizonyos értelemben még mindig Európa határaként funkcionál az ország.

Fischl Vilmos MEÖT-elnök ennek kapcsán utalt a Hungary Helps tevékenységére, majd Katerina Pekridou, a CEC oktatási programfelelőse vetette fel a migráció kérdéskörét. Frank Kopania elmondta, a magyar kormány álláspontja az, hogy próbál különbséget tenni a menekültek és a migránsok között; a menekültekkel kapcsolatban a nemzetközi jog szerint kell eljárni.

Kondor Péter evangélikus püspök (Déli Evangélikus Egyházkerület) kifejezte, számára nagy élményt jelentett a vasárnapi közös istentisztelet, az ökumenikus ima, majd este a testvéries légkörű vacsora a nunciatúrán, amelyhez Erdő Péter bíboros is csatlakozott.

Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, az MKPK COMECE-hez delegált tagja azt fogalmazta meg, ez a mostani alkalom segít megérteni, hogy egy nagy európai közösség tagjai vagyunk. Vannak közös gyökereink, meghatározó számunkra a római jog és a bibliai kinyilatkoztatás, melyek európai identitásunk részei. A dialógus még akkor is hasznos – mondta –, ha csak apró lépésekkel tudunk előrehaladni.

Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője Mariano Crociata püspököt kérdezte arról, miben erősítette meg a COMECE küldetését Ferenc pápa, amikor néhány nappal ezelőtt fogadta őket.

A Szentatya megerősítette őket abban, hogy fontos a szolgálatuk – osztotta meg a püspök. – Két olyan európai szervezet van, amelyik a helyi egyházakat képviseli nemzetközi szinten, egyik a COMECE, amely az EU szervezeteivel tartja a kapcsolatot a Katolikus Egyház társadalmi tanítása alapján, a másik a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. Ferenc pápát aggasztja, hogy Európa gyenge – folytatta Mariano Crociata, majd kitért a közelmúltbeli európai parlamenti választások eredményére, ami után most egyensúlyt kell majd találni. Mindenesetre közös cél az uniós parlamenti választások után, hogy erős és egységes Európa jöjjön létre.

Elhangzott az, hogy egy család vagyunk; valaki megosztotta, hogy Ferenc pápa asztalán látható Bartholomaiosz pátriárka egy fotója – ennek kapcsán Manuel Barrios Prieto utalt is a két egyházfő budapesti találkozására a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával.

Elhangzott még, hogy valóban gyakran marginalizálódnak az egyházak, de ezt nem tartja jónak egyik jelen lévő szervezet sem, hiszen „a kormányok jönnek-mennek”, az egyházak maradnak. Ugyanakkor nem szabad türelmetlennek lenni, nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni a dolgokat. Jézus az Igazság – mondta Nikitas érsek –, nem baloldali és nem jobboldali, hanem az Igazság. A keresztény értékeket szeretnénk örökül hagyni a gyerekeinknek, a jövő nemzedékeknek.

Fotó: Lambert Attila

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír