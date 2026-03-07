A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2026. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a „Tartós szeretet” nevű nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében.

A hívek március 15–22. között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén.

Az összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszi a nélkülöző családokhoz.

A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet.

Erre a célra adományozni lehet www.karitasz.hu oldalon vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat.

Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát, vagyis a Karitászt Támogató Alapítványt.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és járuljunk hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához!

Hálás szívvel köszönjük a rászoruló testvéreinknek szánt adományaikat!

Kelt Budapesten, 2026. március 8-án

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Merényi Zita; MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír