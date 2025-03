A magyar művészet is bemutatkozik a szentév során – Kiállítások és koncert a Római Magyar Akadémián

A jubileumi szentévhez kapcsolódik az a gazdag program, amelyet a Római Magyar Akadémia kínált az Örök Város közönségének a belvárosban, az előkelő Falconieri-palotában.

Az est kezdetén Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük a magyar kormány képviseletében Csaba Gábort, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárát, Dobos Máté műgyűjtőt, valamint az est meglepetésvendégét, Anna Fendi asszonyt, aki a nevét viselő olasz divatcég alapítója.

Kiállítás a római iskola alkotóinak képeiből

A Nagy magyar gyűjtők kiállítássorozat első tárlata Dobos Máté műgyűjtő képeiből merít, akinek művészi érdeklődése fókuszában a híres művészettörténész, kultúrpolitikus, az RMA első igazgatója, Gerevich Tibor nevével fémjelzett római iskola alkotói állnak.

Gerevich iskolateremtő koncepciójában egyszerre biztosította a Rómába érkező magyar képzőművészek számára az Örök Város több évezredes kulturális örökségét és az olasz avantgárd művészettel való találkozás lehetőségét, ami a novecento neoklasszicista törekvései felé mozdította el a magyar alkotók jelentős részét. A keresztény eszmerendszer, a hagyomány talaja és a modern képzőművészetben a megújulás igénye egyaránt táplálta a római iskola művészeinek útkeresését.

Az 1928-ban induló ösztöndíjas mozgalom első művészei közül a gyűjteményben megtalálhatók Molnár-C. Pál, Medveczky Jenő és Kontuly Béla művei. Szintén a kollekció része Patkó Károly munkásságának néhány darabja, aki 1923-ban a Szinyei Merse Pál Társaság révén kapott római ösztöndíjat, és az elsők között alkalmazta a Rómában tanult temperatechnikát, ami később Aba-Novák Vilmos festészetére is hatott. Czene Béla tíz évvel később, 1938-ban kapta meg a római iskola ösztöndíját. Czene festészete már kevésbé a novecento iránya, sokkal inkább a reneszánsz tradíciókhoz nyúl vissza. Kántor Lajos jóval később, 1968-ban volt ösztöndíjas Rómában, egyetlen műve a gyűjteményben az 1970-ben született Csendélet ablakkal című festmény, amely kubista szellemiségű festői világát tükrözi. Dobos Máté gyűjteményében a római iskolához távolabbról kapcsolódó művek is szerepelnek, köztük Mattis Teutsch János 1940-ben festett Modern triumvirátus (Új ember) című munkája, illetve a későbbiekben szintén Aba-Novák Vilmos segédjeként is dolgozó Oelmacher Anna 1930-ban készített ülő aktja.

A kiállítás, amelynek kurátora Németh Pál, május 1-jéig tekinthető meg. A belépés ingyenes.

Cigány motívumok, kortárs dizájn, társadalmi felelősségvállalás

A Romani Design a világ első roma divatstúdiója, amelyet a magyar-oláhcigány származású Varga Erika és Varga Helena testvérpár alapított 2010-ben. A brand célja, hogy kultúrájuk motívum- és formakincsét felhasználva a maguk által tervezett kézműves, kortárs dizájntermékeken keresztül betekintést nyújtsanak a cigány kultúra sokszínű világába, támogatva ezáltal a roma közösségek társadalmi és kulturális presztízsének építését. A Romani Design hiteles, tudatos és büszke képviselője a roma kisebbségi kultúrának, ezzel egyidejűleg szervesen integrálódik a magyar népi kultúra, valamint a hazai kortárs divat és design világába.

A Romani Design a hagyományos és kortárs viseleti kultúra ötvözésével a divat nemzetközi nyelvét használva kommunikál. Alkotásaik vállaltan a társadalmi felelősségvállalás jegyében készülnek, és a társadalmi diskurzus platformjaiként működnek. A Romani Design kollekciói az aktuálisan megfogalmazott és általuk közvetíteni kívánt üzenet mentén születnek meg, új szintre emelve a divatot mint az aktivista művészet eszközét. A divattervezés mellett a tervezők munkájának kiemelt részét képezik a roma fiatalokat és gyerekeket segítő mentorációs és közösségfejlesztő programok.

A tárlat, amelynek kurátora Czingel Szilva, május 1-jéig tekinthető meg.

A kiállításmegnyitók után, az est záróeseményeként az Oláh Kálmán Trió jazzkoncertje hangzott el, melynek során Oláh Kálmán világhírű jazz-zongoraművész fiával, ifjabb Oláh Kálmánnal és Varga Helenával együtt lépett fel.

A kormány támogatja a magyar kultúra külföldi képviseletét

Az ünnepi esemény előtt Csaba Gábor helyettes államtitkár nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Rámutatott: a Római Magyar Akadémia nemcsak a magyar kultúrát mutatja be az Örök Városban, és épít hidakat, hanem az alapítás szándékának megfelelően a magyar kulturális elit tagjai számára lehetőséget ad a továbbképzésre, akik a művészet, illetve a tudomány területén tapasztalatokat szerezhetnek és kapcsolatokat teremthetnek itteni kollégákkal. A minisztérium már készül az RMA alapítása közelgő (2027) századik évfordulójának megünneplésére.

A 2025-ös szentév különös küldetést jelent az akadémiának, amit Magyarország a Szentszéki Nagykövetséggel karöltve szeretne támogatni és izgalmas programokkal ünnepelni. Októberben szabadtéri kiállítás nyílik a város egyik központi helyén a teremtésvédelem jegyében, de szeretnének jelen lenni több jelentős jubileumi eseményen, mint például a családok, a keleti egyházak, vagy a szerzetesek jubileumi zarándoklatán, amit a kulturális minisztérium szintén támogat. A jubileum maga óriási esemény, melyben saját kultúránkat, identitásunkat, európaiságunkat és kereszténységünket is ünnepeljük – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Csaba Gábor kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár.

Forrás: Vatikáni Rádió, RMA

Fotó: RMA

Magyar Kurír