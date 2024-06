A magyaroknak is köszönhetően újjáépült a bencés apátság a rendalapító Szent Benedek szülőhelyén

A húszfős bencés közösség új otthonának építését a magyar kormány is támogatta, ezért az eseményen jelen volt Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár; Habsburg-Lotharingiai Eduárd, hazánk szentszéki nagykövete, valamint Sárai-Szabó Kelemen győri bencés perjel is.

A magyar állam 2021-ben a kolostor, illetve a templomot ért szerkezeti károk kijavításakor, 2023-ban pedig a kolostor melletti zarándokház felépítésében segédkezett. A Hungary Helps keretén belül nyújtott két támogatás összege meghaladja a 700 ezer eurót (278 millió forint). „Hálából Magyarország és a magyar emberek támogató szolidaritásáért a rend a kolostor egyik termét »magyar teremnek« nevezte el, ahol Szent István király kultuszát fogják ápolni” – mondta el az MTI-nek Azbej Tristan.

2016-ban súlyos földrengés rázta meg Olaszország középső részét, amiben közel háromszáz ember vesztette életét. A földrengés a kulturális örökségek és az épületek terén is hatalmas pusztítást végzett. A földrengés következtében szinte teljesen megsemmisült a Norcia mellett található bencés kolostor is, egyedül a homlokzat és szentély fala maradt épen. A bazilikát Nursiai Szent Benedek, Európa védőszentje, a bencés rend megalapítója, valamint testvére, Szent Skolasztika szülőhelyén építették; mind szakrális, mind kultúrtörténeti szempontból kiemelten jelentős európai helyszín. A bencések az alapítástól az 1700-as évekig folyamatosan jelen voltak Norciában, mígnem 1810-ben az Itáliát feldúló napóleoni háborúk vetettek végleg véget a norciai bencés apátság működésének. 25 éve alakították újra az itteni szerzetes közösséget, időközben pedig gyakorlatilag mindenüket elvesztették a földrengés miatt.

*

1999-ben az amerikai származású bencés Cassian Folsom atya három amerikai rendtársával együtt kezdte meg a szerzetesi életet, a Szentszék pedig még abban az évben engedélyt adott a működésükhöz. 2000-ben nyílt lehetőségük arra, hogy Szent Benedek és ikertestvére, Szent Skolasztika szülővárosában, Norciában, a bazilika mellett épült monostorban telepedjenek meg. A kezdet óta 25 év telt el, és a norciai közösség május 25-én, alig három hete apátot választott a New York-i származású Benedict Nivakoff személyében.

Jelenleg húsz szerzetes él az apátságban, akik Olaszországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Németországból, Lengyelországból, Portugáliából, Nagy-Britanniából, Brazíliából, Indonéziából, Szlovéniából és Kanadából származnak. A rendtagok átlagéletkora 30 év, tehát egészen fiatal a közösség. A sokszínűség többek közt annak köszönhető, hogy a hegyi apátságba sok zarándok és turista érkezik Olaszországból, Európából és a tengerentúlról is.

Az eredeti karizmához való visszatérés tükröződik a közösség liturgikus életében, mely a latin nyelvű ősi bencés rítust használja a napi hét imaórában és a szentmisében is. Az új apátságban a rendtagoknak nincs külön cellájuk, helyette közös dormitóriumot használnak. Rendi ruhájuk és hajviseletük – kopaszra nyírt fő és szakáll – ugyancsak a rend ősi formáját mintázza. Étkezésük egyszerű; szeptember 15. és húsvét közt naponta csak egyszer étkeznek.

Az „Ora et labora” bencés eszmény a kerti és egyéb kézműves munkák végzésében is tetten érhető. Tízéves előkészület és tapasztalatszerzés után egy kis sörfőzdét is nyitottak, ahol a Birra Nursia, azaz Nursia söre készül, ugyancsak a rend ősi hagyományához csatlakozva.

Az apátságavató ünnepre közel ezer vendég érkezett.

Az eseményről Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének vezetője írt személyes hangvételű beszámolót, aki maga is jelen volt az ünnepen. Írása IDE kattintva olvasható.

Forrás: MTI; Vatikáni Rádió



Fotó: en.nursia.org; Vatican News; Azbej Tristan Facebook-oldala



Magyar Kurír