A magyarországi apostoli nuncius a Miskolci Egyházmegyébe látogatott

​Michael Wallace Banach érsek az elmélkedés bevezetőjében Ferenc pápának a betegek 31. világnapjára írt üzenetéből idézett: „Mindannyian törékenyek és sebezhetők vagyunk; mindannyiunknak szükségünk van arra az együttérző figyelemre, amely tudja, hogyan kell megállni, közel lépni, gyógyítani és felemelni.”

A pap is ilyen ember, aki a közelség, az együttérzés, és a gyengédség embere kell hogy legyen. Minden, amit a pap tesz, Jézus Krisztussal is összhangban van. A születéstől a halálig kíséri mindazokat, akiket szolgál, ehhez pedig a hit emberének kell lennie. A nuncius arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitoktatásban és a közösségépítésben a papnak mint az eucharisztia emberének a legjobb forrás a Szent Liturgia.

„Papságunk egymással is összeköt minket” – mutatott rá az apostoli nuncius, ahogyan ez a latin rítusú papszenteléskor a kézrátétel mozzanatában is megnyilvánul.

Végül a papokért ajánlotta Ferenc pápa első, A hit világossága kezdetű enciklikájában az Egyház és a hit Anyjához megfogalmazott imáját.

​Michael Wallace Banach érsek másnap reggel a püspöki székház kápolnájában a püspök és munkatársai jelenlétében bemutatott szentmise után köszönt el vendéglátóitól.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír