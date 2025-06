A megújulás és az emberi méltóság megőrzése a cél – Katolikus oktatási innovációs konferencia Vácon

A Nagyboldogasszony-székesegyházban püspöki szentmisével kezdődött a konferencia programja. Marton Zsolt megyéspüspök, az esemény egyik fővédnöke beszédében kiemelte, hogy mennyire fontos az innováció mellett az evangélium szerepe is az oktatásban.

„Ha a megújításról, az útkeresésről beszélünk, akkor a mindig új evangélium átadásával kellene kezdenünk, hogy az evangélium minden közösségünket áthassa. Azt kívánom, hogy legyen jelen ez minden szakmai beszédben, minden dialógusban, és meg tudjuk tenni azt a pluszt, a mai modern kifejezéssel azt a hozzáadott értéket, ami az evangélium által valósul meg” – köszöntötte a konferenciára résztvevőit Marton Zsolt a szentmisében.

A program a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpontban Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Balatoni Katalin pedagógiai innovációért felelős miniszterelnöki biztos köszöntőjével folytatódott.

„A legrégebbi oktatás Magyarországon az egyházakhoz kötődő oktatás. Az első iskolák egyházi körökben jöttek létre. Ma nagyjából 20 százalékot képviselnek az egyházi intézményekben tanuló diákok. A történelem során nagyon jól látszódott, hogy az egyházi iskolák mindig meg tudtak újulni. Benne van a megújulási képesség az egyházi iskolákban, ezért maradtak fent, ezért adnak most is korszerű oktatást a diákok számára. Azért is örülök annak, hogy az innováció a konferencia egyik fő vezérfonala, mert erről talán kevesebbet beszélünk a magyar oktatás kapcsán, pedig az elmúlt másfél évtizedben rengeteg fejlesztés történt ezen a területen” – mondta köszöntőjében Rétvári Bence.

A konferencián jelen volt Jusszef Naszr atya, a libanoni katolikus iskolák főigazgatója. Előadásában bemutatta, hogy a korszerű katolikus oktatásnak milyen megtartó ereje van háborús környezetben: „Olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy tulajdonképpen az összes egyház képviseli magát az iskoláinkban. Az oktatáson keresztül lehetőséget kapunk arra, hogy egy közös nyelvet beszéljünk a vallási különbözőségek ellenére. Mondhatjuk azt, hogy az oktatás nemzetközi nyelv, amelyet az egész világon beszélnek. Minden megújulásban fontos viszont, hogy az Egyházunkban és az emberi személy méltóságában gyökerezzen az oktatásunk.”

A délelőtti plenáris előadások után délután különböző szekciókban folytatódott a közös munka. Az eseményen adták át első alkalommal a Katolikus Innovációs Díjakat, amelyre összesen 63 pályázat érkezett.

Díjazottak:

– Pedagógiai innováció kategória: Székely András (Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája) – A történelem tantárgy módszertani megújítása című innováció

– Technológiai innováció kategória: Boronkay Andrea Tímea (Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola) – Lego a matematika oktatásban című innováció

– Nevelési innováció kategória: Mocskonyiné Nagy Emese (Ferences Gimnázium, Szentendre) – Irodalomterápiával a tehetségtámogatásért és a személyiségfejlesztésért című innováció

– Intézményi innováció kategória: Máltai Óvoda és Általános Iskola (Tarnabod) – Integrált készségfejlesztés című innováció

– Különdíj (életműdíj): Palotainé Simon Ilona és Szepesházyné Kurimay Ágnes – Rózsabogár Lovagrend

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír