A misszió áll az Egyház szívében – Ferenc pápa októberben a szinódusért való imádságra szólít

A Szentatya a szinodalitásért való imádságra buzdítja az egyetemes Egyházat októberben – abban a hónapban, amikor a püspöki szinódus rendes ülését tartják a Vatikánban és amikor a 97. missziós világnapot is ünnepeljük. Ferenc pápa imaszándékát, mint minden hónapban, a Pápa Imavilághálója videó formájában is közzéteszi, amelyet a Szent Péter téren szeptember 30-án, szombaton este az ökumenikus imavirrasztás előtt is vetítenek.

Az Egyesült Államok Pápai Missziós Művei és a Szinódus Titkársága támogatásával és együttműködésével készült pápai videoüzenet „meghívás, hogy az Úr elé álljunk a meghallgatás és a párbeszéd hozzáállásával” – olvasható a Pápa Imavilághálója által kiadott sajtóközleményben.

Az „úton lévő” egyház fogalma és a missziós hivatás a képválasztásban is megjelenik a videóban, road movie formájában: az autó ablakán át láthatunk helyeket és embereket különböző országokból – a Vatikántól Kambodzsáig, Afrikán, a Közel-Keleten, Észak-Amerikán áthaladva – a mindennapi élet jeleneteiben. Ez az autó az Egyházat képviseli, amelynek üzemanyaga a Szentlélek ereje, és Ferenc pápa szavaival élve ez vezet bennünket a világ perifériái felé. A szinodalitás azt jelenti, hogy együtt járunk a kölcsönös meghallgatásban, és Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy ez a meghallgatás nem ér véget az októberi közgyűléssel. A videóban a Szentatya az emmauszi tanítványok példáját idézi elénk.

„A misszió áll az Egyház szívében. És még ennél is több. Amikor egy Egyház szinódust tart, ezt a szinódusi dinamikát csak a missziós hivatás táplálja. Vagyis a válasz Jézus parancsára, hogy hirdessük az evangéliumot – fogalmaz októberi imaszándékában a pápa. – Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy itt semmi sem zárul le, hanem itt folytatódik az Egyház útja. Ez egy olyan út, amelyen

emmauszi tanítványokként járunk, hallgatva az Urat, aki mindig eljön közénk. Ő a meglepetés ura.

A Szentlélek az imádság és a megkülönböztetés által segít a »fül apostolságának« gyakorlásában, vagyis hogy Isten fülével hallgassunk meg, hogy Isten szavával beszélhessünk. És így közelebb kerülünk Krisztus szívéhez, amiből megszületik küldetésünk és a hang, amely hozzá vonz bennünket. Egy hang, amely feltárja előttünk a küldetés középpontját, vagyis hogy eljussunk mindenkihez, mindenkit megkeressünk, mindenkit befogadjunk, mindenkit bevonjunk anélkül, hogy kizárnánk valakit.

Imádkozzunk az Egyházért, hogy a meghallgatást és a párbeszédet minden szinten életstílusnak válassza, megengedve, hogy a Szentlélek ereje vezesse a világ perifériái felé” – buzdít októberi imaszándékában a Szentatya.

*

Frédéric Fornos SJ, a Pápa Imavilághálójának nemzetközi igazgatója így kommentálja az Egyház által most megélt fontos időszakot: „A szinódus e harmadik szakaszában Ferenc pápa arra hív minket, imádkozzunk, hogy a meghallgatás és a párbeszéd váljon életformává az Egyház minden szintjén, mert ez egy kegyelem. Csak így tudunk a Szentlélekre hallgatni, és hagyni, hogy vezessen bennünket. Az Úr Lelke az, aki új utakat nyit meg előttünk. Ő az, aki segít felismerni Krisztus küldetését ma, és elvezet minket a világ perifériájára. Arra buzdít – ahogy Ferenc pápa mondja –, hogy „jussunk el mindenkihez, keressünk mindenkit, fogadjunk be mindenkit, vonjunk be mindenkit. Ne zárjunk ki senkit”.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír