A munka nemesít és hasonlóvá tesz minket a teremtő Istenhez – Búcsú és templommegáldás Bódvaszilason

Bukovenszki Zoltán plébániai kormányzó a Szent István Televíziónak elmondta, hogy Munkás Szent József a templom titulusa, és ez az ünnep különleges alkalom, ugyanis 1774-ben fejezték be a templom építését.

Ternyák Csaba a szentmise kezdetén megáldotta a felújított épületrészeket. Szentbeszédében az érsek kiemelte, ha a mai nap üzenetét egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor azt Szent Pál szavaival tehetnénk leginkább:

„Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek” (Kol, 3,23).

Munkás Szent József ünnepén, amikor együtt vagyunk, a munkáról, Szent Józsefről, a munkásról és a munkás fiáról, Jézusról elmélkedünk.

Bár gyakran nem gondolunk bele, de valójában bármit teszünk, minden alkotásunkkal, minden munkánkkal arra a különleges meghívásra válaszolunk, hogy Isten munkatársai legyünk a világ továbbépítésében. Szent József személye kapcsán úgy fogalmazott: ő egy olyan ember volt, aki

álmaiban is az Istennel volt együtt és az Ő akaratát kereste. Ezért volt nyitott az Úr akaratára.

Lenézték Józsefet, aki kétkezi munkás volt és azzal szolgálta a közösséget, hogy alkotott, hogy szép tárgyakat hozott létre, hogy házakat épített, és megtanította Jézust is a kétkezi munkára. És hogy a bölcsességét honnan vette? Magától Istentől kapta. Ez az a bölcsesség, amit az Isten mindannyiunknak meg akar adni, ha van bennünk nyitottság.

Kérjük tőle ma, Szent József ünnepén, hogy mi is ilyen nyitott lélekkel fogadjuk be a lélek ajándékait, és a kicsinyeknek és az egyszerűknek ígért bölcsességet mi is be tudjuk fogadni. Szent József, aki ennek a közösségnek a védőszentje, legyen ilyen értelemben példa mindannyiunk számára. Ezen a napon mindannyian örömmel elmélkedtünk arról, hogy az életünkben milyen fontos szerepe van a munkának, hogy nemesít és gazdagít bennünket, valamint hasonlóvá tesz minket a teremtő Istenhez – mondta beszéde végén Ternyák Csaba egri érsek.

