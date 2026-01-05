A nagyváradi püspöki palota kápolnájának értékei

2026. január 5., hétfő
A nagyváradi püspöki palota jobb szárnyában alakították ki a tridenti zsinat papi ideálját jelentő Borromeo Szent Károly tiszteletére szentelt kápolnát, melynek belső díszét a falakat és a mennyezetet is teljesen beborító, Johann Nepomuk Schöpf készítette freskóciklus adja.

Ebbe a freskóciklusba komponálta bele mesterien a művész az általa festett főoltárképet is, melyen templomi környezetben, az oltár előtt térdelő, a pestisjárvány megszüntetéséért az Istenhez fohászkodó Borromeo Károly alakja látható.

A háttérben kilátás nyílik az oszlopcsarnokos átjárókkal övezett nagyobb épületek felé, az utcára. Két allegorikus kép – a hit legyőzi a bálványimádást és a vallás leigázza az eretnekséget és a gyűlölködést – látható a főoltár két oldalán.

Schöpf számára a mintaadó ez esetben a római Il Gesù-templom Szent Ignác-oltárának két oldalán álló allegorikus szoborcsoport volt. Gazdag látszatarchitektúra borítja az egész kápolnát; a falakon íves fülkékben kő- és bronzszobrok, obeliszkek kaptak helyet.

A mennyezetfreskó központjában kavargó, repkedő angyalsereg. Szélein a látszatarchitektúra elemeivel tagolt mezőkben az Agnus Deit, a tengerbe süllyedő Pétert, a kenyérszaporító Jézust és a Jó Pásztort festette meg Johann Nepomuk Schöpf.

A kápolna püspöki lakosztály felőli bejárata felett, a buzgóság és a kegyesség allegóriái között két nagyobb, szárnyas angyal tartja Patachich Ádám püspöki jelvényekkel övezett címerét.

A püspöki kápolna évente kétszer, újév napján és a kápolna búcsúünnepén, november 4-én nyílik meg a látogatók előtt.

