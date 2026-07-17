A négy erdélyi egyházmegye hitoktatóival találkozott Böcskei László püspök a Bolyai Nyári Akadémián

A nap közös reggeli imával kezdődött az Árpád-házi Szent Margit Házban, a Segítő Nővérek kápolnájában. Az imádságot Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér, Franz Kett-pedagógus vezette. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt tanév kegyelmeiért, szolgálatáért és gyümölcseiért.



A délelőtti program kezdetén Böcskei László püspök örömét fejezte ki, hogy a Bolyai Nyári Akadémián ismét találkozhat a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári egyházmegye hitoktatóival. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a szinodalitás lelkületében fontos meghallgatni egymást, együtt gondolkodni és közösen keresni az evangélium hiteles, a mai ember számára is megszólító továbbadásának útjait. Arra biztatta a hitoktatókat, hogy egymást támogatva és erősítve végezzék szolgálatukat az Egyház javára.

A főpásztor kiemelte a folyamatos szakmai és lelki képzés jelentőségét, amely nemcsak a hitoktatók felkészültségét mélyíti, hanem lehetőséget teremt a személyes találkozásokra, a tapasztalatcserére és a közösség építésére is. Elismeréssel szólt a hitoktatók áldozatos szolgálatáról, és megjegyezte, hogy a Romániai Püspöki Konferencia keretében működő szakmai csoportok közül a hitoktatás területe az egyik legaktívabb és legeredményesebben működő közösség.

Beszédében arra buzdította a jelenlévőket, hogy hivatásuk forrása és mindennapi szolgálatuk ereje mindig a Jézussal való személyes kapcsolat legyen. Példaképként állította eléjük Tiszteletreméltó Márton Áron püspök hűségét, kitartását és rendíthetetlen Krisztus-követését.



A köszöntőt követően a főpásztor részt vett Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér Aranyba írt IGEN – Életünk igenje Márton Áron püspök életének tükrében című Franz Kett-műhelyén. A foglalkozás Márton Áron életpéldáján keresztül hívta a résztvevőket arra, hogy saját hivatásukra és életük mindennapi „igenjeire” tekintsenek rá, valamint megerősödjenek elköteleződésükben és küldetésükben.

A találkozót követően Böcskei László püspök felkereste a csíkszentdomokosi temetőt, ahol Márton Áron püspök szüleinek sírjánál imádkozott. Ezt követően Csiby László plébános kíséretében meglátogatta a helyi római katolikus templomot. A látogatás végén azzal a reménnyel búcsúzott a szervezőktől és a résztvevőktől, hogy hamarosan ismét találkozhatnak egy hasonló program alkalmával, ezúttal Nagyváradon.



A főpásztor látogatása örömet, lelki megerősítést és új lendületet adott a Bolyai Nyári Akadémia résztvevőinek. A személyes találkozás, a közös ima és a bátorító gondolatok megerősítették a hitoktatókat küldetésükben, hogy Krisztus örömhírét hitelesen, reményt ébresztő módon adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek és fiataloknak.

Szöveg: Benedek Ramóna

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Magyar Kurír