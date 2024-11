A Nyolc Boldogság Alapítvány köszöni az adományokat az afrikai gyerekeket támogató misszióikhoz

A Nyolc Boldogság közösség afrikai tartományának elöljárójának Magyar Kuríron megjelent kéréseire Olvasóink nagylelkűen válaszolnak – a Magyar Kurír és az Új Ember olvasói 2021 óta támogatják a közösség afrikai misszióját. Balog Márta nővér október 26-án a közösségi oldalán adott tájékoztatást a legutóbbi, szeptemberi felhívásukra érkezett támogatások felhasználásáról, és hálás köszönetét fejezi ki az adományokért.

„Szeretnénk egy rövid tájékoztatást adni arról, hogy szeptembertől mennyi adomány érkezett a Nyolc Boldogság Alapítvány számlájára a különböző afrikai misszióink támogatására: az első és a legfontosabb, hogy Abidjanba sikerült 45 gyereket beíratnunk az iskolába az adományokból, sőt az egész éves költségeiket tudjuk majd fedezni a befolyt 975 000 forintból.” Az összeget már két hete elküldtük, de mikor láttuk, hogy milyen gyorsan érkeznek az adományok, akkor azonnal jeleztünk Emmanuelle nővérnek, hogy nyugodtan elkezdheti a gyerekek beíratását az iskolába, mert úgy tűnik, hogy a magyarok azt szeretnék, hogy minden gyerek iskolába járjon Abidjan utcáiról!

A bamakói leányanya missziónknak is érkezett 1 100 000 forint adomány, amit már átutaltunk nekik. Ebből a csecsemők étkeztetését, gyógyszerellátását fedezik. Marie de Magdala nővérrel történt utolsó telefonos beszélgetésem során azt mondta, hogy az adomány egy részét arra fogják fordítani, hogy a szúnyoghálókat is kijavítsák és az árvíz ellen elkezdik egy új csatornarendszer kiépítését. Majd küld képeket a munkálatokról.

A bangui missziónkba két dologra kértük az adományokat: egy terhességi ultrahangkészülékre és az iskola építkezéseire. Az összegyűlt adomány 1 200 000 forint, ebből kijön egy ultrahangkészülék, és még marad az iskolára is. Most arról beszélgetünk az ottani misszió felelősével, hogy mivel ilyen nagy összeg gyűlt össze, az ultrahangkészülék megvétele mellett megszerveznénk, hogy kimenjen egy orvos is a készülékkel beüzemelni és a használatát megtanítani.

Igyekszünk folyamatosan tájékoztatni mindenkit az adományok felhasználásáról, képekkel, rövid beszámolókkal. Köszönjük szépen az adományokat!”

A Nyolc Boldogság Közösség közhasznú alapítványa továbbra is várja a nagylelkű adományokat az afrikai missziók támogatására. A Nyolc Boldogság Alapítvány folyószámlaszáma: 10918001-00000046-84530004. A közleménybe írják be, hogy melyik missziót támogatják, hogy tiszteletben tarthassák az adományozó szándékát: „Bangui” „Abidjan”, „Mali”; vagy vagy ha Balog Márta nővérre bízzák a konkrét célt, akkor: „Afrikai misszió támogatása”.

Forrás és fotó: Balog Márta nővér Facebook-oldala; Nyolc Boldogság Alapítvány



