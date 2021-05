A pápa az Olasz Katolikus Akció tagjaihoz: Az „akció” legyen forradalmi jellegű!

A szervezet „akció” (tevékenység) jellegét a pápa a feltámadott Jézus hatásához hasonlította: „Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta” (Mk 16,20). Az evangélium tanúsága szerint az akció az Úrhoz tartozik, aki inkognitóban, mintegy névtelenül jár köztünk a történelemben. Ám ez nem oltja ki a felelősségünket, hiszen az apostolok „azonnal útra keltek és mindenütt prédikáltak”. Ferenc pápa azt kérte a gyűlés tagjaitól, hogy akcióik képezzenek hidat Isten Szava és az élet között; legyen a cselekvésük ingyenes ajándék, önmaguk odaajándékozása. Tevékenységüket jellemezze alázat és szelídség. Az egyház hálás a szolgálatuk csendes és mégis nagylelkű jellegéért. A pápa óva intette őket a „funkcionalizmus veszélyétől”, amikor mindent a tervekre, programokra és a pénzre bíznak, csak éppen a Szentlélekről feledkeznek meg.

A Lélek iránti engedelmesség forradalmi jellegű, mert Jézus is forradalmi: forradalmi a megtestesülés és forradalmi a feltámadás is! Ti is hordozzátok ezt a forradalmi jelleget!