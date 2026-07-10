A papok küldetése az evangélium hirdetése – Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állásfoglalása

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ezúton megerősíti a tegnap késő este a papságnak eljuttatott levelének tartalmát: Osztie Zoltán atya nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a politikai rendezvényen, hanem saját jogán.

A levél kiemeli:

„A keresztény közösségeket építve a papok sohasem valamilyen ideológia vagy párt szolgálatában állnak, hanem mint az evangélium hirdetői és az Egyház pásztorai, Krisztus testének lelki gyarapításán fáradoznak.” (Presbyterorum ordinis, 6.)

Korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat.

Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. Ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket.

Ügyeljünk arra, hogy küldetésünk nem politikai szerepvállalás. Az evangélium hirdetése, a ránk bízott közösségek egységének szolgálata, valamint a krisztusi szeretet közvetítése minden ember felé, közös feladatunk.

Az evangélium radikalizmusa éppen az az erő, amely megadja az Egyháznak azt az irányt, amely a mai kifinomult politikai utak zsákutcáitól megmentenek bennünket, mert nincs az a politikai hatalom, amely fontosabb lehetne az ember személyes méltóságánál és szabadságánál, melyet Krisztusnak az Egyházra bízott evangéliuma mutat meg számunkra.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír