A Pécsi Egyházmegyébe érkezett a meg nem született gyermek vándorszobra

2025 novemberéig látható a Pécsi Egyházmegyében, ahol kéthetente érkezik mindig új plébániai helyszínre – többek között Komló, Mágocs, Tolna, Fadd, Bátaszék és Pécs katolikus templomaiban lesz látható.

A meg nem született gyermek szobra nem csupán képzőművészeti alkotás, nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledett lelki békét.

A meg nem született gyermek emléke ugyanis sokaknak mindennap visszatérő fájdalom, amiről alig mernek beszélni. A szoborral való találkozás enyhülést nyújt ezekre a sebekre, segít feldolgozni az abortuszok emlékét – olvasható a szoborhoz kapcsolódó weboldalon.

A szobor egy per folyományaként született, melynek előzménye egy hazánkban történt, Krisztust gúnyoló, a katolikus keresztény vallást gyalázó akció volt, melyben az Oltáriszentséget mint úgynevezett abortusztablettát mutatták be. A másodfokon pert nyert és megítélt sérelemdíjat a „Meg nem született gyermek” szobrának felállítására költötték a per felperesei: az Emberi Méltóság Központ, az Együtt az Életért Egyesület, a József Szövetség és a CitizenGO csapata.

Az alkotás két személyt mutat be: a márványból készült, térdelő, arcát a tenyerébe fordító szomorú anyát, valamint a vele szemben álló, átlátszóan könnyed, üvegből készült, kezét az anya feje fölé helyező kislányt. A gyermek amellett, hogy megbocsátón az anya felé nyújtja a kezét, lép is felé.

Nem kérdez, nem von felelősségre, azt közvetíti, hogy megérti az anya fájdalmát. Megbocsát neki.

A meg nem született gyermek vándorszobrának megtekintése az élet ajándékáért való imádságos elmélyülésre ad alkalmat, és segít a nőknek és családjuknak az abortusz, a veszteség sebeinek feldolgozásában, a gyógyulásban.

A pécsi székesegyházban június közepéig tekinthető meg a szobor.

