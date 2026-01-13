A porciunkulai bazilikában megnyitották Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét

A most elkezdődött jubileumi év egy három évvel ezelőtt indult folyamat záró állomása, amely Szent Ferenc földi életének utolsó éveit idézte fel: 2023-ban a ferences regula születésének, 2024-ben Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának jubileumi évét, míg 2025-ben a Naphimnusz születésének nyolcszázadik évfordulóját ünnepelte a Ferences Család és az egész Egyház.

A centenáriumi év kegyelmi időszak, amely arra hívja az Egyházat, hogy visszatérjen a ferences tanúságtétel ősforrásaihoz: oda, ahol Ferenc élete teljesen beteljesedett a szegény és megfeszített Krisztussal való azonosulásban, és ahol – amint azt köszöntőjében Massimo Travascio OFM, a Porciunkula kusztosa hangsúlyozta – Ferenc „a béke, a kiengesztelődés és az ének örökségét hagyta az Egyházra”. Egyúttal azt a kívánságát is megfogalmazta, hogy a jubileumi év ne „súlytalan emlékezés” legyen, hanem „élő prófécia”, amely ma is képes megtanítani arra, miként kell az evangélium szerint élni és meghalni. A szertartást Francesco Piloni OFM, az Umbriai és Szardíniai Ferences Tartomány tartományfőnöke vezette.

Hic michi viventi lectus fuit et morient (Ez volt az ágyam életemben és halálom óráján) – olvasható a könyvön a latin felirat, amelyet a Poverello tart a kezében az 1255‑ös, Szent Ferenc két angyal között című ikonon – amelyet erre az alkalomra kivételesen a Porciunkulában állítottak ki. Ez a tranzitus egyik szimbóluma, ugyanis éppen ez a festett fatábla volt a Poverello fekhelye életében, majd közvetlenül halála után is, ahogyan a felirat maga is tanúsítja. (Vatican News)

A fény liturgiája

Különös jelentőséggel bírt a megnyitó szertartást indító fény liturgiája. Ennek során Domenico Sorrentino megyéspüspök, valamint Assisi város polgármestere, Valter Stoppini együtt lépték át a bazilika küszöbét, kezükben egy még nem égő gyertyát tartva, amelyet később a tranzitus-kápolnában gyújtottak meg. A gesztus Krisztus feltámadásának világosságára, valamint a béke és a kiengesztelődés értékére utalt, összhangban a Naphimnusz üzenetével, amely elősegítette az assisi püspök és a podeszta békekötését.

„Assisi városa hálával és felelősségtudattal nyitja meg ezt a centenáriumot – mondta Valter Stoppini polgármester. – A tranzitus helyén Ferenc ismét ránk bízza időtlen üzenetét, amely a békét, a párbeszédet és a tiszteletet hirdeti, s amely ma talán aktuálisabb, mint valaha. Városként elkötelezzük magunkat e drága örökség megőrzésére és arra, hogy azt meg is éljük mindennapi cselekedeteinkben.”

A megnyitó szertartás

A szertartás középpontjában a Ferences Család egyes ágainak szimbolikus zarándoklata állt.

Massimo Fusarelli OFM, a Kisebb Testvérek Rendjének miniszter generálisa; Carlos Alberto Trovarelli OFMConv, a Minorita Rend miniszter generálisa; Roberto Genuin OFMCap, a Kapucinus Rend miniszter generálisa; Kauser Tibor OFS, a Ferences Világi Rend miniszter generálisa; Amando Trujillo Cano TOR, a Reguláris Harmadik Rend generálisa; valamint Daisy Kalamparamban CFI-TOR, a Reguláris Harmadik Rend férfi és női tagjait összefogó nemzetközi ferences konferencia elnöke együtt vonult végig a bazilika hajóján, jelképesen megnyitva az egész ferences világ jubileumi zarándoklatát.

Ez a nagy erejű gesztus egy olyan család egységére mutatott rá, amely Ferencben ma is élő és bővízű forrásra talál. A hívek, valamint a politikai és társadalmi élet képviselőinek jelenléte egy olyan Egyház és közösség képét rajzolta ki, amely Assisi Szent Ferenc élő emlékezete köré gyűlik össze.

A szimbolikus zarándoklat hat szakaszra tagolódott: az elmélkedések Szent Ferenc végrendeletének alapvető fogalmait – irgalmasság, ima, testvériség, munka, béke és áldás – idézték fel. Az egyes állomásokon tanúságtételek és a ferences elöljárók megszólalásai hangzottak el. A résztvevők közösen könyörögtek a békéért, amelyért minden hívő felelősséget hordoz egy konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt korszakban. A „zarándoklat” a Porciunkula kápolnánál zárult, amely a feltámadt Krisztus üres sírját és Ferenc megélt húsvétját jelképezi, hangsúlyozva: a tranzitus nem lezárás, hanem egy Istennek és az embereknek teljesen átadott élet kezdete.

XIV. Leó pápa közelsége

Az ünnepség végén felolvasták XIV. Leó pápa levelét, amelyet a Ferences Családhoz és az egész Egyházhoz intézett a jubileumi év megnyitása alkalmából. A levél – amely már magyar nyelven is olvasható – a Szentatya lelki közelségének jele volt egy olyan eseményen, amely egyetemes jelentőségű, és amely Assisiből kiindulva az egész egyházi közösség felé új utat nyit.

Francesco Piloni OFM így fogalmazott: „Ma itt az Egyház ismét egy végrendeletet kap ajándékba, amely mindenkihez szól.

A centenárium megnyitásával Ferenc tranzitusának helyén felismerjük, hogy a Poverello élete ma is megszólít bennünket, az egész Egyházat: megtérésre és testvéri életre hív, mert ami itt, a mezítelen földön született, ma is hivatott termékennyé tenni a világot.”

A szertartás végén, 12 órakor Domenico Sorrentino püspök nyilvánosan bejelentette, hogy XIV. Leó pápa Felice Accrocca érseket nevezte ki az Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino és Foligno egyházmegyék püspökévé, az egyházmegyéket in persona episcopi (a püspök személyében) egyesítve. 2026. január 10-től Sorrentino püspök az emeritus püspöki címet viseli, és apostoli kormányzóként kíséri e két, a ferences történelem és karizma által mélyen meghatározott umbriai egyház életét.

Az Apostoli Penitenciária Assisi Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulója alkalmából rendkívüli jubileumi évet hirdetett, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését: a Szentatya rendelkezése szerint 2026. január 10. és 2027. január 10. között azok a hívek, akik ferences templomokba vagy kegyhelyekre látogatnak el, a szokott feltételek mellett – szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára – teljes búcsút nyerhetnek.

A szertartásról készült videófelvétel alább visszanézhető.

Fordította: Kámán Veronika

Forrás és fotó: Ferences Média; assisiofm.it;ofm.org



Videó: Frati Minori Assisi

Magyar Kurír