A remény fénye – Jótékonysági koncertre hív a Katolikus Karitász a Szent István-bazilikába

A Katolikus Karitász jótékonysági koncertjét december 17-én, szerdán 20 órai kezdettel tartják Budapesten, a Szent István-bazilikában A remény fénye – Karácsony a népek hangján címmel.

Az est bevételét a rászoruló családok karácsonyának szebbé tételére fordítják.

Fellép Bocskor Bíborka, Csík János, Dolhai Attila, Dolhai Luca, Rudnik Viktória, valamint a Berka együttes. Közreműködik Gereta Natália zongorista és Vadas László orgonista.

A koncert fővédnöke és művészeti szervezője Dolhai Attila.

Az eseményt élőben közvetíti a Kardinális csatorna.

Jegyek ITT vásárolhatók, valamint a jegy.hu oldalon és az Interticket országos hálózatában.

Támogassa a jó ügyet a Katolikus Karitász 1356-os adományvonalán hívásonként 500 forinttal, illetve a szervezet honlapján keresztül online adományozással bármekkora összeggel!

A Katolikus Karitász országos hálózata nap mint nap dolgozik azért, hogy adventben angyalbatyu ajándékcsomagokkal, tartós élelmiszerrel, kályhával és tűzifával segítse a szükséget szenvedőket. A remény fénye – Karácsony a népek hangján jótékonysági koncert több mint zenei élmény: közös kiállás azokért, akiknek ma különösen szükségük van a reményre.

A jótékonysági koncert igazi lelki és zenei utazás: meghitt, ünnepi hangulatú este, ahol a tradíciók és a modern hangzások találkoznak, és ahol a művészek szívvel-lélekkel állnak egy fontos ügy mellé.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír