A Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója böjtöt és imanapot hirdet a békéért

Mivel a háború továbbra is oly sok népet sújt világszerte – Gázától Szudánig, Ukrajnától Mianmarig, Haititől a Kongói Demokratikus Köztársaságig és Szíriáig –, a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) sürgős felhívást tett közzé, hogy

világszerte tartsanak böjtöt és imanapot a békéért augusztus 14-én, Mária mennybevétele ünnepének előestéjén.

„A béke nővéreiként, akik jelen vagyunk a világ perifériáján, és elmerülünk az emberiség szenvedésében, sürgető szükségét érezzük annak, hogy felemeljük a hangunkat, egyesítsük szívünket, imádkozzunk és cselekedjünk” – jelentették ki az UISG tagjai.

Nyilatkozatukban, amely azon a meggyőződésen alapul, hogy az ima és a szolidaritás erőteljes válasz a háború, a kitelepítés és az igazságtalanság okozta globális szenvedésre,

a vallási közösségeket és minden jóakaratú embert felkérnek a csatlakozásra.

„Oly sok helyen fájdalom borítja az arcokat. Otthonok pusztulnak el, közösségek szakadnak szét” – áll az UISG közleményében, megjegyezve, hogy „a nők és a gyermekek szenvednek gyakran a legtöbbet”.

A szerzetesnővérek elöljárói által meghirdetett közös böjt- és imanapot három konkrét cselekedet vezérli: „Imádkozzunk együtt, és elmélkedjünk Isten igéjén a jelenlegi háborúk és humanitárius válságok fényében! Szólítsunk fel az igazságosságra és a megbékélésre, sürgetve a polgári és egyházi hatóságokat, hogy keressék a béke, a leszerelés és az emberi jogok védelmének útjait! Mutassunk valódi szolidaritást azáltal, hogy támogatjuk a szenvedőket a befogadó és humanitárius segítségnyújtási hálózatokon keresztül!”

„Nem várhatunk! A békét kell építeni – és együtt kell építeni” – erősíti meg a felhívás. Az erőszakkal teli világban a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója továbbra is hiszi, hogy felragyoghat az evangélium, az igazságosság és a testvériség fénye.

A kezdeményezésben való részvételhez a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója internetes anyagokat tett elérhetővé, beleértve az imakalauzt és a szolidaritási nyilatkozatokat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír