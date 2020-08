A rendhagyó tizennegyedik – Dragonits Márta és Kolek Ildikó az Ars Sacráról

A sorozatról, amelyet a Magyar Kurír és az Új Ember sajtópartnerként támogat, az Ars Sacra kuratóriumi elnöke, Dragonits Márta és egyik kuratóriumi tagja, Kolek Ildikó adott naprakész tájékoztatást.

Dragonits Márta: Mint a bíboros úr megbízottjai, a NEK kulturális programszervezői idén különösen nagy lendülettel fogtunk hozzá a munkához. Eddigi kapcsolatrendszerünkön kívül nagyon széles körben szólítottunk meg leendő új partnereket. A fiatalok felé fordulva mintegy húsz egyetem rektorának írtunk, akiknek a fele pozitívan reagált a megkeresésünkre. Csatlakozásra hívtuk a legjelentősebb kárpát-medencei múzeumokat, kulturális külképviseleteket, programkínálatot állítottunk össze nekik. A Nemzeti Művelődési Intézet a megyei szervezetein keresztül széles körben terjesztette a csatlakozásra szólító felhívásunkat. Sajnos a pandémia miatt ezek a kezdeményezések egyelőre részben parkoló pályára kerültek, de reméljük, jövőre ismét felvehetjük a szálakat. Amikor körvonalazódott, hogy szeptemberben talán már nem lesznek kijárási korlátozások, júniusban újrakezdtük a szervezést, meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt. Pályázataink elbírálása még nem történt meg, de folytattuk a „vízen járást”, és július végére minden várakozást felülmúlóan kialakult, hogy mintegy négyszáz programmal tudjuk várni az érdeklődőket.

– Az Ars Sacra idei mottója változatlan maradt, sőt, átível a következő esztendőbe is…

D. M.: A NEK délutáni kulturális programjaival készültünk, így a mottónk egyértelműen a 87. zsoltárból vett idézet: „Minden forrásom belőled fakad!” Az Eucharisztiához kapcsolódó rendezvények nagy része átkerült jövőre, illetve nem öltött még végleges formát. De lesznek az Eucharisztiának a művészetben – a zenében, az irodalomban, a képzőművészetben – való megjelenési formáival foglalkozó előadások. Akvarellkiállítás nyílik a terényi plébánián az Eucharisztia témájában. Arról, hogyan látjuk az Oltáriszentséget a médiában és a filmekben, Lázár Kovács Ákos tart előadást. Kiemelném a pálos rend megalakulásának 750. évfordulójához kötődő szakrális építészeti konferenciát, amelyet megtisztel jelenlétével Puskás Antal, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke. Erős partneri kapcsolatot alakítottunk ki a t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhellyel (a T72 mozgalommal) és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. Az Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő ima írója, Versegi Beáta nővér is szerepel a fesztiválon: a t’ARS csoportos képzőművészeti kiállítását egy lelkigyakorlattal felérő, az alkotásokat meditációkkal elemző előadással nyitja meg.

– A felkészülés, felkészítés jegyében hogyan próbálják közelebb hozni, érthetővé tenni az érdeklődők számára az Eucharisztia misztériumát?

D. M.: Bangha Béla jezsuita szerzetes volt az 1938-ban Budapesten megtartott 34. Eucharisztikus világkongresszus főszervezője, himnuszának (Győzelemről énekeljen) szerzője, lelkes sajtóapostolként pedig az akkori ünnepi kiadványok gondozója. Most áttanulmányoztuk Az Eucharisztia – Az Oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma című könyvét, amelyben többek közreműködésével szinte minden oldalról körülírta az Oltáriszentséget, így az ábrázoló művészetek és a zene oldaláról is. Ezekből a tanulmányokból készítettünk újabb írásokat a blogunkra, amelyet minden érdeklődő figyelmébe ajánlunk.

– A neves állandó művészek közül kik jönnek idén is?

Kolek Ildikó: Rengeteg visszatérő fellépője van a fesztiválnak. Sokan már a kezdetek óta, mint például Bogányi Gergely zongoraművész és az Anima Musicae Kamarazenekar. Viszont most először fognak együtt fellépni a fesztivál zárónapján, a gazdagréti Szent Angyalok-templomban. A Klukon Edit–Ránki Dezső zongoraművész házaspár ugyancsak rendszeres előadónk. Fülöp fiuk is koncertet ad a BMC-ben, és ő sem először. Lackfi János, Szabó T. Anna szintén visszatérő vendégünk. Vagy említhetném Snétberger Ferenc gitárművészt, aki idén a Rózsák terei neogótikus Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban ad koncertet. Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum igazgatója vezetésével évek óta végigjárjuk a Várnegyed és a Víziváros szakrális emlékeit. Különleges csemege, hogy a Szent Efrém Férfikar a Kárpát-medence népeiért mutat be hangáhítatot egykori közös otthonunk átrendeződésének századik évfordulóján. A Kárpát-medence tizenhat nyelvén hangzik fel az Úr imája és egy-egy Mária-ének, különleges időpontban, este 11 órakor.

– Vannak-e olyan országos vagy nemzetközi hírű előadók, társulatok, együttesek, akik/amelyek debütálóként csatlakoznak a programhoz?

K. I.: A pandémia sajnos keresztülhúzta a számításainkat, és mindenkit lemondtunk, akinek a fellépését nem tudtuk volna finanszírozni. Reméljük, jövőre találkozhatunk velük, de hogy kikkel, az legyen meglepetés.

– Melyek lesznek a legérdekesebb új helyszínek a határon belül és túl?

K. I.: Számos izgalmas program és helyszín várja a látogatókat. Reméljük, nem ijeszti el őket a koronavírus állandóan lebegtetett második hulláma. Első alkalommal kaptuk meg helyszínül a Bölcs Vár auláját. Ez a Mátyás-templommal szemben álló épület a régi Városháza volt, amely a felújítása után nemcsak a turisták és a közönség tetszését, de Budapest Építészeti Nívódíját is elnyerte. A horvátországi Eszék városa egész héten át gazdag programokat kínál a szakrális művészetek iránt érdeklődő helyi lakosoknak, turistáknak. A budapesti Kiscelli Múzeum épületbejáró sétát és zseblámpás kriptatúrát szervez. Lesz egy különleges programunk szeptember 12-én, a Nyitott Templomok Napján. Toroczkay Ilona meglátta, hogy Budapest szívében, a Belvárosban, van egy nagy virtuális kereszt, amely légvonalban összeköti négy felekezet egy-egy jelentős templomát. Ebben a négy templomban a felekezetek iskoláinak kórusai délután 4 órától – félóránként követve egymást – zsoltárokat énekelnek. A kereszt metszéspontjában, a Háló Közösségi és Kulturális Központban, ökumenikus imafélóra kapcsolja majd egybe ezt az eseménysort. Ugyancsak új helyszín a román stílusú lébényi Szent Jakab-templom, ahol Boráros Imre Kossuth-díjas felvidéki színművésznek lesz előadóestje Felvidéki magyarok litániája címmel, a nemzeti összetartozás erősítése jegyében.

– A NEK halasztása miatt jó néhány program elmarad. Melyek azok, amelyeket sikerülhet átirányítani jövő szeptemberre?

D. M.: Az ELTE Eötvös Művészeti Együttese Puccini Messa di Gloriájának megszólaltatását tervezi. Az Eszterházy Károly Egyetem kórusa Gábos Judit zongoraművésszel ad koncertet. A berceli Karol Wojtyła Művészeti és Színjátszó Csoport Szent II. János Pál pápaszentségre vezető útját mutatja be. Faigl Ilona orvos Boldog Batthyány-Strattmann László Eucharisztiából fakadó, példaértékű életéről tart előadást a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában. Az integráló szellemiségű ortodox hitvalló, a bolgárokat misszionáló Ohridi Szent Naum és magyarországi tisztelete ugyancsak téma lesz. A Toroczkay Ilona szervezésében megvalósuló, Szeretetnyelv címmel évek óta futó kortárs irodalmi, művészeti estek állandó témája a hit, a szeretet, a szerelem, a párkapcsolat. Idén került volna sor a negyvenedik alkalomra. Reményeink szerint ez a sorozat is folytatódhat jövőre.

– Tizennégy év elteltével mennyire tud eredeti, megújuló, friss és mindenki számára vonzó maradni az Ars Sacra?



D. M.: A fesztivál időközben túlnőtte azokat a civil kereteket, önszerveződéseket, amelyekből eddig építkeztünk. Professzionális alkalmazottakra, elkötelezett fiatalokra volna szükségünk. A program még szélesebb körű meghirdetésében rengeteg tartalékot látok. Sok olyan lehetőség van, például az elnyert EFFE Label (az európai fesztivál minősítés) kapcsán, melyet eddig nem tudtunk kihasználni kapacitáshiány miatt. Folyamatosan alakulunk, fejlődünk. Jövőre például – újdonságként – már diákszínházi fesztivált is tervezünk.

