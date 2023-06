A romániai örmény katolikusok ünnepét tartották Szamosújváron

A több száz éves múltra visszatekintő egyházi ünnep a ministránsok, a hagyományosan jelen lévő gyergyói vörös köpönyeges örmények, a meghívott papok és Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, örmény apostoli kormányzó bevonulásával kezdődött.

A székesegyházban tartott Szent Liturgiát örmény szertartás szerint Fülöp Ákos, a budapesti Örmény Katolikus Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely Személyi Plébánia plébániai kormányzója mutatta be, aki egyben a búcsú ünnepi szónoka is volt. A szertartásba bekapcsolódtak a birituális engedéllyel rendelkező erdélyi papok, valamint görögkatolikus és római katolikus plébánosok is, akik a belső-szolnoki főesperesi kerületből érkeztek Küsmődi Attila plébános, örmény katolikus plébániai kormányzó meghívására.

Az erdélyi örmény katolikusok legnagyobb ünnepén mind a négy erdélyi örmény katolikus plébánia (Csíkszépvíz, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós és Szamosújvár) területéhez tartozó hívek elzarándokoltak Szamosújvárra. A liturgia ünnepélyességét emelte a medgyesi kórussal közösen éneklő szamosújvári egyesített római és örmény katolikus kórus.

Az ünnepen egyházi és világi méltóságok is jelen voltak, köztük Hruban Alexandru szamosújvári görögkatolikus plébános; Sergey Minasyan, Örményország romániai nagykövete; Varujan Vosganian, a Romániai Örmények Egyesületének elnöke; Vákár István, Kolozs Megye Tanácsának alelnöke; Drăgan Ovidiu, Szamosújvár polgármestere, Balázs-Bécsi Enikő Katalin és Bihari Levente, a szamosújvári RMDSZ önkormányzati képviselői is.

A szertartás végén Küsmődi Attila főhelynök, örmény katolikus plébániai kormányzó mondott köszönetet. Rámutatott: a csíkszépvízi, erzsébetvárosi, gyergyószentmiklósi és szamosújvári plébánia lefedi egész Románia örmény katolikus közösségét. „Területileg minden plébánia jó nagy – lélekszámban nem annyira. De mi ennek a kicsinek is örülünk, mert aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli – tartja a közmondás. Talán a kicsire jobban kell vigyázni, mint a nagyra” – fogalmazott.

Kovács Gergely érsek örmény kormányzói minőségében a búcsú jelentőségéről szólt, majd a jelenlevőkkel a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges, a Szentatya szándékára végzendő imákat mondták el közösen. A főpásztor azt is megemlítette, hogy immár Marosvásárhelyen is mondanak örmény katolikus szentmisét; az ünnepen e közösség képviselői is jelen voltak.

A Szent Liturgiát követően agapéval folytatódott az ünneplés a nyári kertben, melyen a hagyományos ángádzsábur churutos levest szolgáltak fel, valamint egyéb finomságok mellett Ararat konyakot is.

Világosító Szent Gergely az örmények legnagyobb szentje. Szent Gergely az ókori Magna Armeniában született 240 körül. Nemesi családból származott, de mivel keresztény dajka nevelte, még gyerekkorában megkeresztelték. Cezáreában pappá szentelték, majd csatlakozott III. Tiridat király kíséretéhez. Mivel megtagadta a pogány istenek tiszteletét, megkínozták, majd tizenöt éven át raboskodott Khor Virap várában. Amikor a király súlyosan megbetegedett, Gergely meggyógyította. III. Tiridát király hálából megkeresztelkedett, és 301 körül államvallássá nyilvánította a kereszténységet. Az örmény apostol küldetése lett az örmények megtérítése. Előnevét onnan kapta, hogy ő vezette Krisztus világosságára az örmény népet.

Forrás: Riti József Attila, Szamosújvári Közlöny/Romkat.ro

Fotó: Bodó Márta, Riti József Attila

Magyar Kurír