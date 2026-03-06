A Romzsa Tódor-film nagy sikert aratott a Csallóköz szívében is

A film rendezőjét, Bokor Attilát és a megjelenteket Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás elnöke köszöntötte. Köszönetét fejezte ki, hogy a magyar történelmi film rendezője és forgatókönyvírója ellátogatott a Csallóköz szívéb, valamint azt is, hogy az itt élők elsőként nézhették meg a vértanú püspök életéről és hitvallásáról készült alkotást, amely tanúságtétel és hitvallás is egyben.

A vetítést követő közönségtalálkozón is Karaffa Attila beszélgetett a filmrendezővel. Az alkotás előzményeiről, a történelmi hitelesség fontosságáról és a film üzenetéről kérdezte Bokor Attilát.

A beszélgetésben többek között elhangzott, hogy a forgatáshoz több hazai keresztény egyház, vallástörténeti szakember és egyházi vezető is segítő jobbot nyújtott, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a film egyszerre szolgáljon emlékezésként, tanúságtételként és lelki megerősítésként a nézőknek.

Végezetül Bozay Krisztián dunaszerdahelyi esperes-plébános mondott imát és megáldotta jelenlevőket.

A résztvevők Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú tiszteletére készített imalapot vehettek át.

Forrás: MTI

Fotó: Bokorfilm

