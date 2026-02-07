Aggregátorok Ukrajnába – Állandó kapcsolatban áll a munkácsi és a nyíregyházi egyházmegyei karitász

A legutóbbi szállítmányért Szerhij Heraman, illetve Pavlo Fediv atya érkezett két alkalommal két-két kisbusszal, hogy az adományokat Teodor Macapula görögkatolikus munkácsi püspök jóváhagyásával a leginkább rászorulókhoz, köztük a háborús övezetben élőkhöz és ott tartózkodókhoz juttassák el.

Az átadásnál jelen volt Obbágy Vera, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója, Pásztor Gergely igazgatóhelyettes, Tamási József Nikolász és Tolvaj János logisztikai munkatársak, valamint Zoltán György fődiakónus is, aki tolmácsolással is segítette a munkát.

Tódor Macapula megyéspüspök hálája kifejezéséül személyre szóló oklevelekkel köszönte meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársainak a segítségét. Az ukrajnai atyák elmondták: a segítség közvetlenül a háborús övezetbe és a krízis sújtotta intézményekbe kerül.

A tárgyi adományok szállítása mellett a papok lelki szolgálatot is végeznek. Beszámolójuk szerint a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász által közvetített eszközök szó szerint életeket mentenek a fagyos időjárási viszonyok között.

„Nem egy segélyszervezet vagyunk, csak egy csapat pap, akik kisebb csoportokban meglátogatjuk a katonákat és a rászorulókat Kelet-Ukrajnában. Ezek az utak nehezek, sokszor drónok repkednek a fejünk felett, de papok vagyunk, feladatunk eljutni minden rászorulóhoz – vallották az ukrán görögkatolikus lelkipásztorok. – Papok vagyunk, így imádkozunk, gyóntatunk, áldoztatunk és rengeteget beszélgetünk. Segítünk nekik kilábalni a depresszív krízishelyzetből. Sokszor egy ölelés is sokat számít nekik, és nekünk is.”

Ahogy fogalmaztak: esperesi és tanári feladataik, valamint családjuk mellett is kötelességüknek érzik a szolgálatot, hiszen a bajban „nincs lehetőség otthon maradni”.

A felajánlásokért külön köszönet illeti a hamburgi kutyás mentőket, a BRH Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg e.V. munkatársait.

A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közvetítésével 2025–2026-ban összesen 177 aggregátor, 1133 felnőtt hálózsák, 158 polifoam, 996 elsősegélynyújtó készlet, 2300 konzerv és 553 Angyalbatyu, közel 40 millió forint értékű adomány jutott el Ukrajnába a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász részére.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász; P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír