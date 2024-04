A Soeul National University közös kurzusokat indít a PPKE ITK-val

A két egyetem egymással való ismerkedése, közös kutatása, konferencián való részvétele nem új keletű, most azonban mindkét fél egy TÉT (Kétoldalú Tudományos és Technológiai) pályázattal is megtámogatta az együttműködést.

„Az együttműködés távlati céljai között egy közös képzés indítása is szerepel, amelynek során a hallgatók egy-egy félévet a másik egyetemen tanulhatnak majd, és a képzés végén mindkét egyetem diplomáját megszerezhetik – mondta Iván Kristóf, az ITK prodékánja, a projekt vezetője. – A közös képzés általában egy kölcsönös alkalmazkodási folyamat során alakul ki, amiben meg kell ismerkedni a másik fél oktatási rendszerével, és azonosítani kell a tervezett közös képzés lehetséges fókuszterületeit is – ahogy tettük ezt a Bordeaux-i és Madridi Autonóm Egyetemekkel indított IPCV mesterképzésünk, valamint tesszük ezt a Horvát Katolikus Egyetemmel tervezett képzésünk esetén is.”

A szöuli egyetemet Jongmo Seo professzor képviseli, aki a Villamosmérnöki és Informatikai tanszéken (Department of Electrical and Computer Engineering) tanít és a robotika a szakterülete, ezért a két egyetem közötti oktatási kapcsolat jelenleg a mesterséges intelligencia és gépi tanulás területére fókuszál. Ennek megfelelően a Pázmány ITK elsőként az Introduction to Artificial Intelligence (Bevezetés a mesterséges intelligenciába) illetve a Machine Learning (Gépi tanulás) tárgyakat tette elérhetővé a koreai hallgatók számára, 2024 márciusától. Az órákon a magyar hallgatók személyes jelenléttel, a koreaiak online vesznek részt.

A professzor ezenkívül szemészorvosként is dolgozik és műszaki területen is aktív, ami azt jelenti, hogy várhatóan a bionika is bekerül majd a közös tématerületek közé.

Az SNU várhatóan orvosi Biomedical Engineering területen indítja az első közös tárgyat 2024 szeptemberében, a témája az orvosi gyakorlatban egyre inkább elterjedt, miniatürizált eszközöknek a bemutatása – hasonló típusú kutatásokkal az ITK-n a mikrofluidika, a biotechnológiai, a protetika, illetve a sportbionika laborok foglalkoznak.

„A cél – emelte ki Iván Kristóf –, hogy négy félévet végigtanulva egymástól a hallgatók minél több tárgyat fel tudjanak venni, a lehető legkisebb plusz adminisztrációs teher mellett, és ennek során képet kapjunk arról, hogy milyen az oktatás az SNU-n, illetve ők is megismerjék a Pázmány ITK oktatását, hallgatóit, és a fókuszterületek meghatározásával, a tárgykínálat bővítésével létrejöjjön majd egy közös képzés. Ennek a megvalósítására a tényleges mobilitástól a félig online részvételen át többféle megoldás is elképzelhető. A képzés MSc szinten várható, a közös oktatási nyelv az angol lesz.”

Forrás és fotó: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar

Magyar Kurír