Erdő Péter csatlakozásra hív a XIV. Leó pápa által a békéért meghirdetett pénteki böjti és imanaphoz

Hazai – 2025. augusztus 21., csütörtök | 12:15
XIV. Leó augusztus 20-án arra buzdította a híveket, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepén tartsanak böjtöt és imádkozzanak a háborúban szenvedőkért. Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 21-én a szerkesztőségünkhöz eljuttatott kérésében arra hívja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzanak a pápai kezdeményezéshez.

XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak: „Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit.”

