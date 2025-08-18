A Srí Lanka-i közösség ünnepe Temesváron – Megkoronázták a Madhui Szűzanya szobrát

„Tekintsünk Máriára, hogy egységteremtők legyünk, és tegyük ezt az ő anyai kreativitásával, aki gondoskodik gyermekeiről: összegyűjti és megvigasztalja őket, meghallgatja fájdalmaikat és letörli könnyeiket” – boldog emlékű Ferenc pápa 2024. január 1-jei homíliájában elhangzott szavai méltó kifejezői lehetnek mindannak, amit a Temesváron dolgozó Srí Lanka-i katolikus hívek megéltek, akik a Római Katolikus Egyház egyik legjelentősebb Mária-ünnepe, Nagyboldogasszony alkalmából részt vettek a Szent György-székesegyházban bemutatott szentmisén.

A liturgiát augusztus 15-én, pénteken 15 órakor Katunayakage Claude Sandaruwan Perera TOR atya, a Romániában élő Srí Lanka-i katolikus közösség káplánja mutatta be.

A liturgia keretében megkoronázták a Madhui Szűzanya szobrát, és Szűz Máriát a temesvári Srí Lanka-i katolikus hívek közösségének patrónájává nyilvánították.

A liturgián részt vett Mariez Enid Madurika Joseph Weninger, a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott bukaresti nagykövete és Pál József Csaba temesvári megyéspüspök.

A liturgia kiemelkedő pillanata volt a Madhui Szűzanya szobrának megkoronázása – a szobor állandó jelleggel a székesegyház Nepomuki Szent Jánosnak szentelt mellékoltárán kapott helyet. A szentmise keretében Pál József Csaba püspök megáldotta a koronát és a rózsafüzért, amelyeket elhelyeztek a szobron.

Angol nyelven elmondott beszédében a temesvári egyházmegye főpásztora üzenetet intézett a Srí Lanka-i közösséghez: „A Srí Lanka-i közösség tagjai városunkban, Temesváron a hit élő tanúi. Imádkozom, hogy a Madhui Szűzanya a jövőben is oltalmazzon benneteket. Testvérekként vagyunk itt jelen, hiszen ugyanannak a mennyei Édesanyának vagyunk a gyermekei.”

A szentmise végén letette az esküt a Srí Lanka-i közösség új felelős bizottsága, akiknek feladata lesz a Temesváron élő közösség szolgálata.

Ezt követően a jelenlévők részt vettek a Madhui Szűzanya szobrával megtartott körmeneten a Dóm téren.

*

A szentmisét megelőzően a nagykövet asszony Rasiah Ratheesparan konzulátusi attasé kíséretében bemutatkozó látogatást tett a temesvári püspökségen, ahol találkozott Pál József Csaba megyéspüspökkel.

A püspökség képviseletében jelen volt Johann Dirschl általános helynök és Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros. A megbeszélésen a magas rangú vendég elmondta, hogy jelenleg ő és Rasiah Ratheesparan attasé látják el a konzuli feladatokat is a Romániában élő Srí Lanka-i közösség szolgálatában. Ez a munka nem könnyű, mivel a közösség tagjai az ország több városában élnek és dolgoznak, így Bukarestben, Temesváron, Aradon, Jászvásáron, Nagyszebenben és Brassóban.

Mariez Enid Madurika Joseph Weninger köszönetét fejezte ki a temesvári egyházmegyének a Srí Lanka-i katolikus híveknek nyújtott támogatásért, és kiemelte a szép együttműködést a bukaresti főegyházmegyével, valamint Aurel Percă bukaresti metropolita érsekkel. A látogatás alkalmával a nagykövet asszony bejegyezte nevét a püspökség vendégkönyvébe.

*

A catholicshrinebasilica.com honlap szerint a Madhui Szűz Mária, más néven a Madhui Rózsafüzéres Mária kegyhelye Srí Lanka Mannar körzetében található. Több mint 400 éves történelmével ez a kegyhely a Srí Lanka-i katolikusok számára zarándokhely és lelki központ. Az ország legszentebb katolikus kegyhelyének tartják, és jól ismert mind a tamil, mind a szingaléz katolikusok körében.

A templom nemcsak a tamilok és szingalézek közötti egység szimbóluma, hanem a különböző vallású emberek – buddhisták, hinduk és protestánsok – közötti összetartozásé is.

A Madhui Mária ábrázolásának egyik legcsodálatosabb jellemzője talán az ökumenikus vonzereje és hatása. Bár Srí Lanka lakosságának csak körülbelül 7 százaléka katolikus (tamilok és szingalézek egyaránt), a kegyhely vonzza a buddhista szingalézeket és a túlnyomórészt hindu tamilokat is. A 2009. augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepe során például – egyes híradások szerint – ötszázezer zarándok is összegyűlt, köztük katolikusok, buddhisták és hinduk, tamilok és szingalézek. A legnagyobb csoda, amelyet a Madhui Szűz Mária közbenjárásának tulajdonítanak, éppen az, hogy képes egyesíteni minden Srí Lanka-i embert.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír