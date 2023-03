A Szalézi Család magyar képviselői is részt vettek az idei rendi találkozón Barcelonában

A Szalézi Család magyar közösségét Csány Márton, az egykori magyar szalézi növendékek csoportjának elnöke és Haraszti Zsolt barcelonai magyar konzul, szintén volt óbudai szalézi ministráns, focista képviselte.

Csányi Márton a spanyol elnök köszöntője után röviden beszámolt az egykori szalézi növendékek közösségének magyarországi megalakulásról, amit a helyiek nagy lelkesedéssel fogadtak.

A találkozó helyszíne idén a Sarria negyed, amely 1886-ban még hét kilométeres vonatútra volt Barcelonától, ma azonban már a város egyik legelőkelőbb negyede, ahol a Don Bosco által elvetett mag hatalmas szalézi birodalommá nőtt: iskola, egyetem, szakiskola, tartományfőnökség működik.

Az a ház is áll még, ahol Don Bosco megszállt, amikor 1886-ban meglátogatta Dorotea de Chopiteát. A szent egykori szobájában kápolnát alakítottak ki, illetve ennek a háznak a második emeletén történt az a csodálatos eset is, hogy Don Bosco úgy jelent meg a folyosón egy éjszaka, hogy azon a napon bizonyosan Torinóban volt.

Az alábbi videóra kattintva többet is megtudhatnak a házról:





Ilyen csodás, történelmi helyszínen találkoztak tehát a Szalézi Család tagjai, szerzetesek, munkatársak, egykori növendékek..

A nap folyamán különös figyelmet kapott Tiszteletreméltó Dorotea de Chopitea személye is, a jóságos asszony, aki Barcelona-szerte négy kórházat, tizenkét iskolát, több szociális intézményt alapított hatalmas vagyonából, melyet örökölt. Végül legutolsó, életbiztosítéknak félretett pénzét is felajánlotta további sarriai telkek megvásárlására, hogy a szalézi nővérek is le tudjanak telepedni Spanyolországban. A dúsgazdag asszony, aki szó szerint mindenét jótékony célokra adta, Jézushoz hasonlóan szegényen halt meg. Don Boscóval nagyon szoros lelki kapcsolatban állt, a szaléziak munkatársa is lett, és a szent az ő sokszori meghívására szánta rá magát barcelonai utazására. (Életéről film is készült, amelyről IDE kattintva olvashatnak bővebben.) A katalánok nagy sajnálatára egyelőre sem utca, sem szobor nem őrzi e jótékony lélek emlékét a városban, bár régi háza előtt a virágait a köznyelv Dorotea kiskertjének nevezi.

A résztvevők a találkozó keretében bejárták a helyi rendi intézményeket, megismerhették működésüket. Külön érdekesség, hogy a szalézi diákok egy nemzetközi mérnökversenyre minden évben felépítenek egy versenyautót, amellyel rendre az elsők között végeznek. Az idei modell lesz az első teljesen elektromos típus.

A nap a Segítő Szűz Mária-templomban zárult, ahol a résztvevők Dorotea de Chopitea sírjánál boldoggá avatásáért imádkoztak, s azért, hogy tisztelete a világ minél több pontján elterjedjen, illetve hogy Isten kegyelméből mielőbb az ő nevéhez köthető csodák történhessenek, ami felgyorsítaná a boldoggáavatási eljárást.

Forrás és fotó: Csány Márton/Szaléziak.hu



Magyar Kurír