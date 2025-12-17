A szalézi oratórium születésnapját ünnepelték a Don Bosco nővérek Egerben

A program elején Carolina Costebile FMA, a rend magyarországi elöljárója, valamint Medgyessy Zsófia FMA oratóriumvezető köszöntötték a jelenlévőket. Kiemelték: Don Bosco 1841. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén fogott hozzá küldetése megvalósításához: hittanra kezdte tanítani a 16 éves árva kőművesinast, Garelli Bertalant. Ezt a napot tekintjük a szalézi oratórium „születésnapjának”.

Az egri oratórium animátorai és családjai negyedik alkalommal szervezték meg a jótékonysági estet, amelyen az összegyűjtött adományt az oratórium működésének támogatására fordítják: animátorképzésre, valamint közösségi programok szervezésére.

A közösség egyik tagja albániai missziós élményeit osztotta meg, valamint a szentévi ifjúsági zarándoklat örömeiről is képes összeállítást láthatott a közönség. A program során a szentévi zarándokbeszámolók mellett animátor-ígérettételre is sort került, valamint a résztvevők megismerhették Troncatti Szent Mária életét.

A szalézi animátor küldetése összehangoltan egybecseng a szentév üzenetével is: merjük rábízni magunkat Istenre, és adjuk tovább az örömhírt és a reményt másoknak is. Az animátor nem tökéletes személy, hanem egy nyitott szívű fiatal vagy felnőtt, aki kész szeretetből szolgálni. Kész arra, hogy Bosco Szent János és Mazzarello Szent Mária pedagógiáját követve Krisztushoz vezesse a rábízott gyermekeket, vidámsággal, türelemmel és közösséget építve.

Az animátorok keresik Isten akaratát, reményt visznek a fiatalokkal való találkozásba, szalézi szívvel szolgálnak. Három új „kis animátort” és egy „nagy animátort” köszöntött a közösség, akik most képzésükben elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy ígéretet tegyenek.

Az est további részében a Misszió az esőerdőben című színdarabot tekintették meg a résztvevők, amely Troncatti Szent Mária nővér életét mutatta be.

A missziós nővért idén október 19-én avatta szentté XIV. Leó pápa Rómában. Élettörténete inspiratív példaként áll a mai családok előtt is, hogy hogyan lehet a hétköznapokban egyszerre bátor, szeretetteljes gondoskodással az emberek között szolgálni.

A program végén Szent Miklós püspök látogatott el ajándékokkal a nővérekhez, animátorokhoz és gyermekekhez.

Szöveg: Domán Vivien

Fotó: Lénárt Márton

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír