Könyvbemutatóval és díjátadással ünnepelte a piarista rend magyarországi honosítását Szegeden

A piarista rendet Magyarországon meghonosító törvénycikket 1715. február 23-án fogadták el, a piarista rend ezáltal gyökerezett meg teljes jogú közintézményként a magyar társadalomban és kultúrában. Az erre emlékező honosítási ünnepnek a pontos évfordulón a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium díszterme adott helyet.

Az ünnepi alkalom résztvevői visszatekintettek a rend gazdag történelmi örökségére és az elmúlt időszakban végzett szolgálatára, kiemelve a piaristák oktatási és közösségépítő tevékenységének maradandó értékeit. Az ünnep központi témája mindemellett a sportélet volt, egyrészt visszatekintés a piarista kötődésű sportsikerekre, másrészt előre tekintés is a tervben lévő sportberuházások bemutatásával.

Az ünnepségen beszédet mondtak: Zsódi Viktor piarista tartományfőnök; Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök; Salgó László, Csongrád-Csanád vármegye főispánja; Jusztinné Nedelkovics Aliz, a Szegedi Piarista Iskola főigazgatója.

Ezt követően rövid kerekasztal-beszélgetést hallhattak a jelenlévők az iskola jelenlegi vagy nemrégiben érettségizett diákjaival, akik élsportolóként számoltak be sikereikről, terveikről.

Az ünnepség során bemutattak továbbá egy új piarista kiadványt: a Szentek, leckék, iskolák címet viselő antológiát, amely piaristákról szóló irodalmi műveket gyűjt egybe. A kötetet Bozók Ferenc atya és Koltai András szerkesztették, a könyvet Kollár Árpád költő, irodalomszervező, szegedi piarista öregdiák mutatta be a közönségnek.

Az ünnepség egy kitüntetéssel zárult: a rend Kalazanci Szent József-emlékéremmel tüntette ki Kothencz János címzetes egyetemi tanárt, az ÁGOTA Alapítvány alapítóját, több évtizedes gyermekvédelmi és pedagógiai munkássága elismeréseként. A díjat Zsódi Viktor, a rend magyar tartományának provinciálisa adta át, méltatva a kitüntetett elkötelezett szolgálatát a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok támogatása, valamint társadalmi felzárkóztatása terén.

Az eseményen jelen volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök.

